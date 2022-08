DELIVERY HERO - Mehr als eine Milliarde Verlust! Soll man hier wirklich investieren?

Delivery Hero SE - WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Kurs: 46,290 € (XETRA)

Bereits Mitte August veröffentlichte Delivery Hero erste Quartalszahlen. Gestern legte man nach und das leider deutlich. Den Anteilseignern wurde mitgeteilt, dass sich in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres ein Fehlbetrag von 1,47 Milliarden EUR angehäuft hat. Die Börse reagierte entsprechend und der Aktienkurs gab über 4 % nach. Besonders auffällig war die Tageskerze aber nicht. Zudem notiert die Aktie immer noch oberhalb ihres EMA 50 bzw. im großen Supportbereich bei 46 bis ca. 41 EUR. Dieser Supportbereich kommt jedoch kurzfristig unter Druck.

Eine Entscheidung steht an!

Analytisch wird es für die Delivery-Hero-Aktie mittelfristig spannend. Die im März gestartete Erholung erreichte ein Preisniveau, von dem aus die mittelfristig regierenden Bären wieder zurückkommen könnten. Trifft dies zu, dürften die Kurse in den nächsten Wochen auf 30 EUR und potenziell sogar wieder auf ein neues Jahrestief nachgeben.

Auf der anderen Seite würde sich mit einer Stabilisierung des Aktienkurses oberhalb von ca. 40 EUR eine interessante Möglichkeit für einen mittelfristigen Boden ergeben. Um diesen zu bestätigen, müssten die Kurse trotzdem nachhaltig über ca. 54 EUR ansteigen. Dann könnten Gewinne auf 65 EUR und vielleicht sogar darüber hinaus folgen.

Fazit: Im aktuellen Umfeld sollte man als Investor wählerisch beim Einstieg in die Delivery-Hero-Aktie sein. Wer zu teuer erkauft, könnte dies in einigen Wochen bereuen. Meiner persönlichen Meinung nach wären momentan Kurse bis hin zu ca. 40 EUR interessant, aber spekulativ. Auch im Preisbereich ab ca. 53 EUR würde ich hellhörig werden. Hier möchte ich jedoch nach Möglichkeit kein Verkaufsinteresse sehen, wenn ich als Investor unterwegs wäre. Über allem schwebt jedoch die grundlegende Frage, ob man überhaupt in der Delivery-Hero-Aktie investieren will. Schließlich gibt es nicht nur charttechnische Risiken, wie die jüngsten Quartalszahlen zeigen.

