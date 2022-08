DGAP-News: Deutsche Familienversicherung startet Kooperation mit A1 in Österreich

DGAP-News: DFV Deutsche Familienversicherung AG / Schlagwort(e): Kooperation

Deutsche Familienversicherung startet Kooperation mit A1 in Österreich



26.08.2022 / 08:41 CET/CEST

Corporate News Deutsche Familienversicherung startet Kooperation mit A1 in Österreich Frankfurt am Main, 26. August 2022 – Die DFV Deutsche Familienversicherung AG („DFV“, „Deutsche Familienversicherung“), ein digitaler Versicherer und in Europa führendes InsurTech-Unternehmen, ist im Jahr 2019 in den Geschäftsbereich der Tierkrankenversicherung für Hunde und Katzen eingestiegen. Seitdem verzeichnet das Unternehmen nachhaltig erfolgreiches Wachstum in dieser Sparte. Nach der Restrukturierung des Vertriebsressorts im Frühjahr wurde auch der Kooperationsvertrieb neu aufgestellt. Diese Neuaufstellung zeigt auch in Bezug auf die Tierkrankenversicherung erste Erfolge. So ist es der Deutschen Familienversicherung gelungen A1, den führenden Kommunikationsanbieter Österreichs, als neuen Kooperationspartner für den Vertrieb von Tierkrankenversicherungen zu gewinnen. „Die Deutsche Familienversicherung unterstreicht mit dieser Kooperation ihren europäischen Anspruch. Als „Trusted Partner“ von A1, den mit 8 Millionen Kunden größten Kommunikationsanbieter Österreichs, bekommt der Markteintritt in das europäische Nachbarland eine neue Dimension. Diese Partnerschaft zeigt, dass die Deutsche Familienversicherung auch im Ausland ein starker Kooperationspartner für große Unternehmen ist.“ kommentiert Dr. Stefan Knoll, Vorstandsvorsitzender und Gründer der Deutschen Familienversicherung. „www.A1click.at ist die Shopping Welt für Zukunfts-Trends und digitale Bedürfnisse aller Östereicher:innen. Mit innovativen Produkten und Services bereichert der neue Marketplace das digitale Leben – mit exklusiven Deals, neuen Angeboten und dem A1 Gütesiegel für vertrauenswürdige Partner. Mit der Tierkrankenversicherung der DFV bieten wir nun ein Produkt, wie es sich viele Österreicher:innen wünschen: umfassender Schutz für die liebsten Haustiere - so flexibel wie das Leben“ sagt Michaela Jarisch, Leiterin A1 Partnering & Innovation.

Neue Kooperation mit A1 in Österreich Die Zusammenarbeit mit A1 startete am 08.08.2022 mit dem Vertrieb des DFV-TierkrankenSchutz für Hunde und Katzen in Österreich. A1 bietet seinen rund 8 Millionen Kunden im Bereich Festnetz, Internet und Mobilfunk über den unternehmenseigenen Marketplace https://A1click.at die Tierkrankenversicherung der DFV an. Das Angebot steht in der Rubrik „Lifestyle & well-being“ unter „Tierkrankenversicherung“ zur Verfügung.

A1click.at ist die grundsätzlich für jeden offen stehende von A1 betriebene online Shopping Experience mit Angeboten von „Trusted Partnern“ von A1. Der Marketplace wird bei den A1-Kunden über alle Kommunikationskanäle aktiv beworben. In der Kooperationsvereinbarung mit der Deutschen Familienversicherung fungiert A1 als Tippgeber. Damit schließen Kunden von A1 Versicherungen direkt über die DFV-Website www.dfv.at in Österreich ab.

Ihr Ansprechpartner Lutz Kiesewetter Leiter Unternehmenskommunikation & Investor Relations Tel.: +49 69 74 30 46 396 E-Mail: Lutz.Kiesewetter@deutsche-familienversicherung.de Über die DFV Deutsche Familienversicherung AG Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN DE000A2NBVD5) ist ein wachstumsstarkes InsurTech-Unternehmen. Die DFV deckt als digitales Versicherungsunternehmen mit eigenen Produkten die komplette Wertschöpfungskette ab. Ziel des Unternehmens ist es, Versicherungsprodukte anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach. Vernünftig."). Die DFV bietet ihren Kunden vielfach ausgezeichneten Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatz-versicherung) sowie Unfall- und Sachversicherungen an. Auf Basis des hochmodernen und skalierbaren, in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit durchweg digitalen Produktdesigns sowie der Abschlussmöglichkeit über digitale Sprachassistenten neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. www.deutsche-familienversicherung.de



