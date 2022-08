PLUG POWER - Trade im ersten Zielbereich und jetzt?

Plug Power Inc. - WKN: A1JA81 - ISIN: US72919P2020 - Kurs: 30,000 $ (Nasdaq)

Es ist doch gar nicht lange her, dass ich einen Blick auf die Plug-Power-Aktie geworfen habe. Am Dienstag forcierte ich in einer Plus-Analyse die Möglichkeit einer Kaufwelle in Richtung bisherigem Erholungshoch um 31 USD. Gestern explodierte der Aktienkurs und obwohl sich dieser Intraday relativ deutlich von seinem Tageshoch entfernte, schaffte es die Aktie immer noch auf ein Plus von gut 9 %. Damit wurde ein wichtiger Widerstandsbereich erreicht und es stellt sich die Frage, wie es jetzt weitergeht.

Der Scalper steigt aus, aber…

Als sehr kurzfristig orientierter Trader würde ich im ersten Zielbereich wahrscheinlich einen spürbaren Teil der laufenden Positionen auflösen, unter Umständen sogar die gesamte. Verantwortlich dafür ist der zentrale Widerstandsbereich ab ca. 30 USD. Die Erholung im April endete hier und in diesem Preisbereich ist auch die federführende Abwärtstrendlinie zu finden. Kein Wunder, dass die Aktie gestern bärisch reagierte.

Technisch gesehen ist der Aufwärtstrend in Plug Power oberhalb von ca. 25,50 USD jedoch intakt. Selbst wenn die Aktie kurzfristig konsolidiert/korrigiert, können die Käufer später einen weiteren Anlauf nach oben wagen. Wird der Widerstandsbereich nachhaltig überschritten, könnten weitere Kursgewinne auf 40-45 USD folgen.

Plug Power Inc.

Fazit: Für einen sehr kurzfristigen Trade ist die Plug-Power-Aktie in dieser Woche gut gelaufen. Investoren hingegen hoffen natürlich auf mehr und haben momentan durchaus noch Chancen. Man muss jedoch eine Konsolidierung einplanen. Nur unter ca. 25,50 USD sollte die Aktie nach Möglichkeit nicht fallen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)