3M - Geht die Korrektur in eine neue Phase?

3M Co. - WKN: 851745 - ISIN: US88579Y1010 - Kurs: 129,140 $ (NYSE)

Die 3M-Akte befindet sich in einer sehr langfristigen Rally. Diese nahm und einem Tief bei 40,87 USD aus dem März 2009 noch einmal richtig Fahrt auf und führte im Januar 2018 zu einem Allzeithoch bei 259,77 USD.

Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer großen Korrekturbewegung. Der Coronacrash führte zu einem kurzen Rückfall unter das log. 38,2 % Retracement der Rally ab März 2009 bei 126,17 USD. Dieser Rückfall wurde zwar zunächst schnell wieder wettgemacht. Aber seit Mai 2021 befindet sich der Wert erneut in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel er im Juli 2022 erneut kurzzeitig unter das Retracement zurück. Nach einer Erholung an den Widerstandsbereich zwischen 150,38 USD und 154,66 USD fiel die Aktie des Technologiekonzerns erneut auf das Retracement zurück.

Großes Verkaufssignal droht

Sollte die 3M-Aktie stabil unter 128,17 USD abfallen, dann ergäbe sich ein klares Fortsetzungssignal für die Korrektur seit Januar 2018. In diesem Fall wäre mit einem Rückfall gen 82,84 USD und damit auf das log. 61,8 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2009 abfallen. Zudem würde sich die Aktie ihrem langfristigen Aufwärtstrend seit Oktober 1990 annähern.

Ein Kaufsignal, das mehrere Tage bis Wochen tragen könnte, ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über 154,66 USD. In diesem Fall könnte es zu Gewinnen in Richtung 188-190 USD und damit an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch kommen.

Fazit: Die 3M-Aktie befindet sich in einer sehr kritischen Situation. Weitere Schwäche an dieser Stelle könnte schnell zu einem großen Verkaufssignal führen.

Zusätzlich lesenswert:

NASDAQ 100 - Treffer! Versenkt?

SAP - Stürzt die Aktie ab?

DAX-Aktie am Jahrestief - Kaufen oder lieber doch nicht?

3M - Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)