Salzgitter-Aktien schnellen zweistellig hoch

(dpa-AFX) - Mit Begeisterung hat die Börse am Dienstag auf eine Nachricht von Salzgitter reagiert. Die Niedersachsen teilten am Vormittag mit, dass ein Werkstoff die technischen Anforderungen für einen Einsatz bei der Bundeswehr erfüllt. Daraufhin begann der Aktienkurs zu steigen und baute die Gewinne immer mehr aus. Zuletzt betrug das Plus knapp 18 Prozent auf 26,38 Euro. Die Aktien erreichten den höchsten Stand seit drei Monaten.

Die Stahlsorte Secure 500 sei im Dickenbereich von 6 bis 16 Millimetern von einer Dienststelle der Bundeswehr für den Einsatz im militärischen Bereich freigegeben, beispielsweise in Fahrzeugen oder in Schutzsystemen, teilte der Konzern am Dienstag mit. Man befinde sich zudem im Zulassungsprozess für weitere Stahlsorten.

Mit den hohen Kursgewinnen hat die Aktie aus charttechnischer Sicht einen Mitte März begonnenen Abwärtstrend nach oben verlassen. Nächste Zielmarke ist nun das Hoch vom 19. März bei gut 28 Euro./bek/jsl/he