Bitcoin unter 20.000 USD

Im Zeitraum zwischen Mitte Juni und etwa Mitte August stieg der Bitcoin-Future nach einem vorherigen Crash deutlich an, tat sich in den letzten Wochen allerdings mit einem nachhaltigen Anstieg über das Kaufniveau von rund 25.000 US-Dollar sichtlich schwer. Die letzten Tage vor dem Freitagscrash waren bereits von deutlichen Kursverlusten geprägt, nach den Aussagen von Fed-Chef Jerome Paul kam es zu einem nachhaltigen Bruch und des Aufwärtstrends. Aus technischer Sicht droht der Kryptowährung jedoch weiteres Ungemach und könnte sich in weiteren Verlusten manifestieren.

Jahrestiefs wieder im Fokus

Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs unterhalb des Aufwärtstrends ist bereits zustande gekommen, das könnte im Laufe dieser Woche weitere Begehrlichkeiten bärischer Marktteilnehmer mit entsprechenden Abschlagsrisiken zurück auf in 17.592 US-Dollar wecken. Entsprechend gut würde sich ein Short-Investment auf diesen Titel anbieten. Eine rasche Rückkehr in den vorherigen Aufwärtstrend wird dagegen nicht favorisiert, dennoch könnte ein Pullback zurück an die Trendlinie bevorstehen. Aber selbst das wäre im Rahmen einer Zwischenerholung das maximale Ziel. Tendenziell dürfte das Short-Szenario weiterhin dominieren.