EastGroup Properties erhöht die Dividende

Der US-Konzern EastGroup Properties Inc. (ISIN: US2772761019, NYSE: EGP) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 1,25 US-Dollar aus. Es ist die 171. Quartalsdividende in Folge und eine Anhebung um 13,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal (1,10 US-Dollar). Die Aktionäre erhalten die Zahlung am 14. Oktober 2022 (Record date: 30. September 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 5,00 US-Dollar ausbezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 168,43 US-Dollar (Stand: 26. August 2022) 2,97 Prozent. EastGroup Properties hat die Dividende seit 30 Jahren entweder erhöht oder zumindest unverändert gelassen.

Das Unternehmen ist 1969 gegründet worden und hat sich auf Immobilienprojekte in den Bundesstaaten Florida, Texas, Arizona, Kalifornien und North Carolina spezialisiert. Der Firmensitz befindet sich in Maryland. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 118,55 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 99,58 Mio. US-Dollar), wie am 26. Juli 2022 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 46,14 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 27,56 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 mit 26,08 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 7,34 Mrd. US-Dollar (Stand: 26. August 2022).

Redaktion MyDividends.de