IRW-News: IperionX: IperionX & Panerai unterzeichnen Partnerschaftsabkommen zur Entwicklung nachhaltiger Luxusgüter

IRW-PRESS: IperionX: IperionX & Panerai unterzeichnen Partnerschaftsabkommen zur Entwicklung nachhaltiger Luxusgüter

- IperionX und Panerai, ein Unternehmen von Richemont, haben eine kommerzielle Partnerschaft zur Erzeugung nachhaltiger Panerai-Luxusuhren aus dem von IperionX hergestellten Titan unterzeichnet.

Charts zu den Werten im Artikel IperionX

- Panerai und Richemont nehmen auf dem Markt für nachhaltige Luxusgüter eine Vorreiterrolle ein und IperionX verfügt über das einzige kommerziell erhältliche Titan, das in einem geschlossenen Kreislauf emissionsarm hergestellt wird.

- IperionX hat in Zusammenarbeit mit Panerai unter Einsatz moderner additiver Fertigungsverfahren Prototypen von Uhrengehäusen angefertigt, welche die strengen metallografischen Tests bestanden und die Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit für den Luxusmarkt erfüllt haben.

- Dieser Partnerschaftsvertrag stellt einen bedeutenden Meilenstein für IperionX im 236 Milliarden Dollar schweren globalen Wachstumsmarkt für Luxusgüter dar, wo das Hauptaugenmerk auf den Einsatz von klimafreundlichen, komplett kreislauffähigen bzw. im geschlossenen Kreislauf hergestellten Materialien gelegt wird.

- IperionX arbeitet sich sehr erfolgreich an eine Vielzahl von Zukunftsmärkten heran, in denen die Vorteile von nachhaltigem und hochwertigem Titan geschätzt werden, wie etwa in der Unterhaltungselektronik, im Automobilsektor und im Verteidigungswesen.

IperionX Limited (IperionX oder Unternehmen) (Nasdaq | ASX: IPX) freut sich, den Abschluss einer kommerziellen Partnerschaftsvereinbarung (die Vereinbarung) mit Officine Panerai (Panerai), einem Teilunternehmen von Compagnie Financière Richemont SA (Richemont) (SWX: CFR, Marktkapitalisierung 65 Mrd. USD), bekannt zu geben, das die Herstellung einzigartiger und exklusiver Zeitmesser aus nachhaltigem, zu 100 % recyceltem Titan unter Einsatz der patentierten Technologien von IperionX vorsieht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67250/220830-PantherIperionX_DE_PRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Reinigung der Prototyp-Uhrenrohlinge nach dem Druck

IperionX hat in enger Zusammenarbeit mit dem Produkt- und Technikteam von Panerai entsprechende Uhrendesigns ausgewählt, die unter Verwendung des von IperionX hergestellten klimafreundlichen und recycelten Titanmetallpulvers über additive Fertigungsverfahren hergestellt werden sollen.

IperionX hat für Panerai Prototypen von Uhrenrohlingen angefertigt und wird nun mit der Herstellung eines Uhrengehäuses für ein Design in limitierter Auflage beginnen, das 2023 auf den Markt kommen wird. IperionX und Panerai arbeiten laufend an weiteren Uhrendesigns, wobei auch zusätzliche Vertriebsvereinbarungen für zukünftige Uhrendesigns vorgesehen sind.

Diese Vereinbarung ist für IperionX auf dem Weg zum Einstieg in den wachstumsstarken Markt für Luxusgüter ein wichtiger Meilenstein. Wichtig für IperionX ist, dass die anspruchsvollen Produktanforderungen, fortschrittlichen Legierungen und Fertigungstechniken, die auf dem Markt für Luxusgüter zum Einsatz kommen, direkt auf Titananwendungen für den Wachstumsmarkt für Smart Watches, tragbare Geräte und Smartphones übertragen werden können, wo sich der Jahresumsatz mittlerweile der 500-Milliarden-Dollar-Marke nähert. IperionX ortet enormes Potenzial im Aufbau einer klimaneutralen und im geschlossenen Kreislauf geführten Lieferkette für Titan, das den aktuellen Einsatzbereichen von Aluminium und Edelstahl in diesen Märkten klar überlegen ist.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67250/220830-PantherIperionX_DE_PRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Prototyp-Uhrenrohlinge von Panerai, die unter Verwendung von IperionX-Pulver gedruckt wurden

Anthony Serpry, Forschungs- und Entwicklungsleiter bei Panerai, erklärt:

Panerai hat seine Bemühungen zur Förderung nachhaltiger Praktiken durch betriebliche, öffentlichkeitswirksame und aufklärende Maßnahmen immer weiter intensiviert, um den Erhalt einer nachhaltigen Umwelt und gesunder Ozeane sicherzustellen. Das komplett recycelte Titan von IperionX bietet Panerai die Möglichkeit, exklusive Luxusgüter aus nachhaltigem Titan herzustellen, die unseren Kunden ein unvergleichliches Erlebnis bieten.

Panerai nimmt in puncto Qualität und Nachhaltigkeit eine Vorreiterrolle unter den Luxusmarken ein. Mit der nächsten Generation von Metallen, wie dem zu 100 % recycelten Titan von IperionX, ist Panerai in der Lage, sowohl Qualität als auch Nachhaltigkeit zu garantieren.

Anastasios (Taso) Arima, Geschäftsführer und CEO von IperionX, erklärt:

Panerai und Richemont sind bereits Marktführer bei der Anwendung von Titanlegierungen in Luxusuhren. Und nun nehmen sie erneut eine Führungsrolle beim Aufbau einer klimaneutralen und kreislauffähigen Lieferkette unter Verwendung des erstklassigen Titanproduktsortiments von IperionX ein.

Unser Partnerschaftsvertrag mit Panerai ist ein wichtiger Meilenstein im Markt für Luxusgüter. Für IperionX eröffnet sich damit die Möglichkeit, auch in andere verbrauchernahe Segmente vorzudringen, wo zu 100 % recycelte, nachhaltige und klimafreundliche Materialien erforderlich sind. Zu den spannendsten Wirtschaftsbereichen zählen dabei die wachstumsstarken Märkte für Smart Watches, tragbare Geräte und Smartphones.

Für weiterführende Informationen und Anfragen wenden Sie sich bitte an:

info@iperionx.com

Werbung

+1 704 461 8000

www.iperionx.com

Über Panerai

Die im Jahr 1860 in Florenz als Werkstätte, Geschäft und später Schule für Uhrmacher gegründete Firma Panerai belieferte jahrzehntelang die italienische Marine, und hier vor allem die Spezialmannschaften der Marinetaucher, mit Präzisionsinstrumenten.

Die von Panerai in dieser Zeit entwickelten Designs, zu denen auch Luminor und Radiomir zählten, waren viele Jahre lang ein wohlgehütetes Militärgeheimnis und wurden erst nach der Übernahme der Marke durch die Richemont-Gruppe im Jahr 1997 auf dem internationalen Markt eingeführt.

Heute entwickelt und fertigt Panerai seine Uhrwerke und Uhren von Hand in der Manufaktur in Neuchâtel. Letztere vereinen in perfekter Weise italienisches Designflair und Geschichte mit der Schweizer Uhrmacherkunst. Der Vertrieb der Uhren von Panerai erfolgt weltweit über ein exklusives Netzwerk aus Händlern und Panerai-Boutiquen.

Über IperionX

Die Mission von IperionX besteht darin, der führende Entwickler von kohlenstoffarmen, nachhaltigen, kritischen Materiallieferketten für moderne Industrien zu sein, einschließlich Luft- und Raumfahrt, Elektrofahrzeuge und 3-D-Druck. Die bahnbrechenden Titan-Technologien von IperionX haben das Potenzial gezeigt Titanprodukte herzustellen, die nachhaltig, zu 100 % recycelbar und kohlenstoffarm sind, und dies in einer Produktqualität, die die aktuellen Industriestandards erfüllt oder übertrifft. IperionX stellt in seiner Pilotanlage in Utah Titanmetallpulver aus Titanschrott her und wird die Produktion in dieser Anlage im Jahr 2022 rasch ausweiten. Das Unternehmen ist außerdem zu 100 % an einem Titanprojekt in Tennessee beteiligt, das auf einer Grundfläche von rund 11.100 Acres Konzessionen mit Vorkommen von Titan, Seltenerdmineralien, hochgradigem Quarzsand und zirkonreichen Mineralsanden umfasst.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie können, werden, erwarten, beabsichtigen, planen, schätzen, antizipieren, fortsetzen und vorhersehen oder anderen ähnlichen Wörtern identifiziert werden und können, ohne Einschränkung, Aussagen über Pläne, Strategien und Ziele des Managements, erwartete Produktions- oder Baubeginntermine und erwartete Kosten oder Produktionsleistungen beinhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den relevanten Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, erhöhte Kosten und Nachfrage nach Produktionsmitteln, der spekulative Charakter von Exploration und Projekterschließung, einschließlich des Risikos, die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten und abnehmende Mengen oder Gehalte an Reserven, die Fähigkeit des Unternehmens, die relevanten Vertragsbedingungen für den Zugang zu den Technologien einzuhalten, die Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Vertragsbedingungen einzuhalten, um auf die Technologien zuzugreifen, seine geschlossenen Titanproduktionsprozesse kommerziell zu skalieren oder seine geistigen Eigentumsrechte zu schützen, politische und soziale Risiken, Änderungen des regulatorischen Rahmens, innerhalb dessen das Unternehmen operiert oder in Zukunft operieren könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, Einstellung und Bindung von Personal, Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gutgläubigen Annahmen des Unternehmens und seines Managements in Bezug auf das finanzielle, marktbezogene, regulatorische und sonstige relevante Umfeld, das in der Zukunft bestehen und sich auf das Geschäft und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken wird. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen, sich als richtig erweisen oder dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nicht wesentlich durch diese oder andere Faktoren beeinflusst wird, die von der Gesellschaft oder der Geschäftsleitung nicht vorhergesehen oder absehbar waren oder die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen.

Obwohl das Unternehmen versucht und versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften oder Ereignisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und viele Ereignisse liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Unterlagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht oder einschlägigen Börsennotierungsvorschriften übernimmt das Unternehmen mit der Bereitstellung dieser Informationen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder auf Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen hinzuweisen, auf denen eine solche Aussage beruht.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67250

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67250&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU0000208910

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.