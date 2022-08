Best Buy: Umsatz sinkt – Analysten dennoch überrascht – Aktie steigt

Gestern hat das amerikanische Unternehmen für Unterhaltungselektronik Best Buy seine Zahlen für das 2. Quartal vorgelegt. Wie erwartet ist der Umsatz um 13 Prozent von 11,85 Mrd. Dollar im Vorjahreszeitraum auf 10,3 Mrd. Dollar gesunken. Der Rückgang des Umsatzes entsprach den Erwartungen der Analysten.

Beim bereinigten Gewinn überraschte Best Buy jedoch: Zwar ist er von 2,98 Dollar auf 1,54 Dollar gesunken, Analysten gingen aber von einem Rückgang zwischen 1,27 und 1,35 Dollar aus. Daher stieg der Kurs der Best-Buy-Aktie im gestrigen Handel um 1,61 Prozent auf 74,89 Dollar. Damit belegte Best Buy den zweiten Platz im S&P 500 und gehörte am gestrigen Tag zu den Gewinnern.

Vorstandsvorsitzender Corie Barry sagte, dass das unsichere Marktumfeld derzeit kein langfristiges Planen möglich mache. Man werde sich auf das konzentrieren, was man unter Kontrolle habe: die kurzfristigen Ziele. Im Klartext: Best Buy strich alle mittel- bis langfristigen Ziele.

Best Buy leidet, wie andere Einzelhändler auch, unter der hohen Inflation und der drohenden Rezession. Derzeit betreibt die Kette rund 1.100 Läden in den USA und in Kanada.