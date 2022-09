ZALANDO - Die letzte Chance vor dem Allzeittief

Zalando SE - WKN: ZAL111 - ISIN: DE000ZAL1111 - Kurs: 23,110 € (XETRA)

Kurz nach ihrem Börsengang war die Aktie von Zalando im Oktober 2014 auf 17,01 EUR gefallen und hatte damit ein in der Folge nicht mehr erreichtes "Allzeit"-Tief markiert. Ab 2019 folgte ein Höhenflug, der in der Spitze im Juli 2021 105,90 EUR erreichte und nach einem Doppeltop in diesem Bereich in den seither dominierenden Abwärtsimpuls überging.

Zalando Wochenchart seit 2014

Dieser Kursrutsch hatte schon im Juni den Support bei 20,99 EUR angelaufen und war dort temporär unterbrochen worden. Doch nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch über die Hürde bei 32,50 EUR waren die Bären zuletzt zurückgekehrt und könnten die Zalando-Aktie diesmal auch unter 20,99 EUR einbrechen lassen. Vor dem Allzeittief bei 17,01 EUR liegt bei 18,70 EUR noch ein untergeordnetes Abwärtsziel im Markt. Spätestens darunter dürfte ein Einbruch auf das 2014er-Tief bei 17,01 EUR aber nicht mehr zu vermeiden sein. Sollte es dort nicht zu einer starken Erholung kommen, könnte sich der gewaltige Abwärtstrend allerdings schon bis an die Fibonacci-Zielzone von 13,62 bis 14,24 EUR ausdehnen.

Für eine Erholung müsste dagegen jetzt zunächst die 20,99-EUR-Marke verteidigt und der Widerstand bei 27,33 EUR überschritten werden. Ein mittelfristiges Kaufsignal wäre dagegen bei Kursen über 32,57 EUR aktiviert.

Zalando Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)