SLM SOLUTIONS - Übernahmeangebot durch Nikon lässt Aktienkurs explodieren!

Nach der Stabilisierung in der SLM-Solutions-Aktie im Sommer bin ich von weiter anziehenden Notierungen ausgegangen. Heute aber explodiert der Kurs und kann über 70 % zulegen.

Verantwortlich dafür ist das öffentliche Übernahmeangebot von SLM durch Nikon. Diese bieten 20 EUR in bar je Aktie, was einem Transaktionswert von ca. 622 Mio. EUR entspricht. Zudem haben beide Unternehmen heute eine Investmentvereinbarung geschlossen, welche die grundlegenden Parameter und Bedingungen des Übernahmeangebots regeln soll. Darüber hinaus bietet Nikon auch für einige von der Gesellschaft ausgegebene Wandelschuldverschreibungen.

Angebot erfreut Investoren!

Unabhängig davon, ob die Übernahme zustande kommt oder nicht, ist das Angebot ein Segen für Investoren. Immerhin notierte die Aktie gestern noch unterhalb von 11,50 EUR. Heute muss man fast 20 EUR für einen Anteilschein bezahlen, was in etwa dem Angebotspreis entspricht. Gleichzeitig hat man damit den größten Teil der Verluste seit 2021 wieder aufholen können.

Richten wir den Blick nach vorne, dürfte der weitere Kursverlauf entscheidend vom Voranschreiten der Übernahme abhängen. Änderungen des Angebotspreises etc. dürften die treibenden Faktoren sein. Bleiben neue News und Entwicklungen aus, dürfte der Aktienkurs in den nächsten Wochen um 20 EUR herum pendeln. Man wäre nach unten einigermaßen abgesichert, das Potenzial auf der Oberseite hält sich jedoch ebenfalls in Grenzen.

