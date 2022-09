DGAP-News: CeoTronics AG Audio . Video . Data Communication: Konzern-Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2021/2022

DGAP-News: CeoTronics AG Audio . Video . Data Communication / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Konzern-Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2021/2022 Umsatz T€ 29.124 (+ 9,7%)

EBIT T€ 3.612 (+ 11,4%)

Brutto-Cashflow T€ 4.242 (+ 27,1%)

Ergebnis vor Steuern T€ 3.445 (+ 13%)

Auftragseingang + 35,7%

Dividendenvorschlag von € 0,15 pro Aktie Rödermark, 5. September 2022 - Die CeoTronics AG hat im Berichtszeitraum vom 1. Juni 2021 bis zum 31. Mai 2022 (Geschäftsjahr 2021/2022) mit einem Konzernumsatz in Höhe von T€ 29.124 (Vorjahr T€ 26.558) erneut und trotz der Verwerfungen am Beschaffungsmarkt sowie der Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ein Rekordniveau erreicht. Die im Geschäftsbericht 2020/2021 in Aussicht gestellte leichte Umsatzsteigerung im Geschäftsjahr 2021/2022 wurde deutlich übertroffen und die letzte Prognose in Höhe von ca. 29 Mio. leicht übererfüllt. Der konsolidierte Auftragsbestand zum 31. Mai 2022 reduzierte sich um nur € 0,3 Mio. auf T€ 16.823. Der Auftragseingang konnte im Geschäftsjahr 2021/2022 dank vieler größerer langfristig vorbereiteter Projekte um 35,7% gesteigert werden. Der Umsatzanteil der wiederkehrenden und damit besser planbaren Umsätze hat sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 5 Prozentpunkte erhöht und liegt im Geschäftsjahr 2021/2022 bei ca. 58% (Vorjahr 53%). Zu den sich „wiederholenden Umsätzen“ zählen wir u. a. vertraglich vereinbarte Maintenance- und Serviceleistungen, aber auch Großaufträge, die über mehrere Jahre in kleineren Losgrößen pro Jahr produziert und abgerechnet werden. Zudem führt die sehr hohe Kundenzufriedenheit ebenfalls zu einem hohen Anteil an Kunden, die immer wieder unsere Produkte bevorzugen. Allerdings fließen diese Umsatzanteile nicht in den o. g. Anteil der wiederkehrenden Umsätze ein. Das EBIT konnte im Geschäftsjahr 2020/2021 um 29,5% enorm gesteigert werden und erhöhte sich im aktuellen Berichtszeitraum 2021/2022 gegenüber dem Vorjahr (T€ 3.241) um 11,4% auf T€ 3.612. Die EBIT-Marge erhöht sich entsprechend im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020/2021 um 0,2 Prozentpunkte auf 12,4%. Das Geschäftsjahr 2021/2022 konnte mit Rekordergebnissen abgeschlossen werden. Das Konzernergebnis vor Steuern belief sich auf T€ 3.445 (Vorjahr T€ 3.048) und konnte um 13,0% (Vorjahr 34,8%) gesteigert werden. Das Konzernergebnis erhöhte sich erneut von T€ 2.099 um T€ 407 auf T€ 2.506. Die Umsatzrendite veränderte sich im Vergleich zum Vorjahr von 7,9% auf 8,6%. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr (T€ 14.262) um T€ 1.449 auf T€ 15.711 erhöht. Die EK-Quote beträgt nun 54,7% (Vorjahr 59,4%). CeoTronics konnte im Geschäftsjahr 2021/2022 den Brutto-Cashflow von T€ 3.337 um T€ 905 auf T€ 4.242 steigern. Der CeoTronics-Aktienkurs entwickelte sich im Berichtszeitraum (1. Juni 2021 bis 31. Mai 2022) mit +39,0% (nach +54,8% im Vorjahreszeitraum) erneut sehr positiv und deutlich besser als der DAX und TecDax. Die Analysten der BankM ermittelten am 9. Juni 2022 ein neues Aktienkursziel in Höhe von € 6,65 (+5,36% zum Kurs vom 31. Mai 2022). CeoTronics ist erneut dividendenfähig. Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, der Hauptversammlung am 4. November 2022 vorzuschlagen, aus dem Bilanzgewinn der CeoTronics AG eine Dividende in Höhe von € 0,15 pro Aktie auszuschütten und den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von T€ 5.466 zur Stärkung des Eigenkapitals der CeoTronics AG auf neue Rechnung vorzutragen. „Der immer noch sehr hohe Auftragsbestand und die weiteren in Bearbeitung befindlichen Großprojekte begründen unseren optimistischen Ausblick für die nächsten Geschäftsjahre. Aufgrund des hohen Auftragsbestandes und der Potenzialableitungen aus den Order Forecasts haben wir uns zum Ziel gesetzt, die positive Geschäftsentwicklung in den Geschäftsjahren 2022/2023 und auch in 2023/2024 fortzusetzen“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit. Über CeoTronics:

Die CeoTronics AG hat sich als führender Systemanbieter von mobilen digitalen Funk-Netzen und -Endgeräten für lokale mobile Anwendungen sowie von hochwertigen Kommunikations- Headsets und -Systemen für die professionelle Nutzung im Premiumsegment etabliert. Mit höchster Beratungskompetenz, Kundennähe, bester Produkt-Qualität in Funktion und Verarbeitung, der Verwendung neuester Technologien und die Flexibilität, kundenindividuelle Systemlösungen zu entwickeln, hat sich CeoTronics seit ihrer Gründung 1985 in der Spitze der Qualitäts- und Leistungs-Pyramide positioniert. CeoTronics-Produkte werden vorwiegend in Europa und in Nordamerika, jeweils in anspruchsvollen und schwierigen Umgebungsbedingungen von den Feuerwehren, den Landespolizeien und der Bundespolizei, dem Militär, den Energieversorgern und Kraftwerksbetreibern, den Airlines/Airports und von verschiedenen anderen Industriebereichen eingesetzt. Z. B. im Lärm, beim Tragen von Atemschutzgeräten, Helmen oder Schutzanzügen oder wenn beide Hände für die eigentliche Arbeit frei bleiben müssen. Aber auch verdeckt einzusetzende Audio- und Video-Systeme gehören zur Kernkompetenz der CeoTronics AG. Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication (ISIN: DE0005407407) wird im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse geführt und auch auf Xetra gehandelt. Weitere Informationen:

