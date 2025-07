EQS-News: EuroTeleSites erzielt Umsatzsteigerung auf 70,0 Mio. EUR und eine EBITDAaL Marge von 56,3% in Q2/2025

EQS-News: EuroTeleSites AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

EuroTeleSites erzielt Umsatzsteigerung auf 70,0 Mio. EUR und eine EBITDAaL Marge von 56,3% in Q2/2025



15.07.2025

4,8% Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr führte zu Umsätzen in der Höhe von 70,0 Mio. EUR

Das EBITDA im Q2 lag bei 58,8 Mio. EUR mit einer EBITDA-Marge von 83,9%

Das EBITDAaL im Q2 lag bei 39,4 Mio. EUR mit einer EBITDAaL-Marge von 56,3%

Der Rollout von 62 neuen Standorten im Q2 führt zu insgesamt 13.700 Standorten

Onboarding von 77 neuen Mietern an bestehenden und neuen Standorten im Q2

CAPEX in Höhe von 10,3 Mio. EUR, mit mehr Investitionen für den Rollout im Vergleich zu Q2/24, getrieben durch 62 neu gebaute Standorte

Die Digitalisierung schreitet mit der Einführung zweier wichtiger Softwaretools voran

In der ersten Hälfte des Jahres 2025 zeigte sich auf den globalen und CEE-Telekommunikationsmärkten ein vorsichtig positiver Trend. Die Branche bleibt stabil und wächst weiter. Besonders in CEE wird stark in Infrastruktur investiert, und durch bessere Kostenkontrolle sowie effizientere Abläufe steigen auch die Gewinnmargen. Künstliche Intelligenz wird immer öfter für die Automatisierung von Netzwerken, Wartung und Datenanalysen genutzt. Gleichzeitig nimmt der Wettbewerb auf dem Land zu – unter anderem durch Satelliten-Internet. Die Telekommunikationsanbieter reagieren darauf, indem sie Breitband mit Cloud- und Unternehmensdiensten kombinieren, um ihre Erträge zu sichern und Kunden langfristig zu binden.

„Das erste Halbjahr 2025 hat erneut die operative Exzellenz und Leistungsfähigkeit von EuroTeleSites unter Beweis gestellt. Im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr haben wir insgesamt 13.700 Standorte, 5,3% Umsatzwachstum und 7,5% EBITDAaL-Wachstum erzielt. Wir werden intelligente Investitionen und ein striktes Lease Management auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Als neutraler Host für alle Mobilfunknetzbetreiber in Mittel- und Osteuropa ermöglichen wir einen fairen, effizienten und skalierbaren Netzausbau, der langfristigen Wert für alle Stakeholder schafft“, sagt Ivo Ivanovski, Generaldirektor EuroTeleSites.

Finanzkennzahlen

Im Q2 erzielte EuroTeleSites einen Umsatz von 70,0 Mio. EUR, was einem Anstieg von 3,2 Mio. EUR (+4,8%) gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Wachstum wurde in erster Linie durch die vertraglich vereinbarten Inflationsanpassungen, die am 1. April 2025 in Kraft traten, und den Ausbau der Geschäftsbeziehungen mit Drittanbietern in der gesamten CEE-Region getragen. Im Q2 wurden 62 neue Standorte errichtet – 27 Greenfield- und 35 Rooftop-Standorte –, wodurch sich die Gesamtzahl der Standorte auf 13.700 erhöhte. Die neu errichteten Funktürme trugen ebenfalls zum Umsatzwachstum bei, da sie zusätzliche Mieteinnahmen generierten und die Netzinfrastruktur weiter stärkten.

Das EBITDA erreichte in Q2 58,8 Mio. EUR, was einer starken Marge von 83,9% entspricht. Der leichte Rückgang gegenüber dem Vorjahr spiegelt die Auswirkungen höherer Leasingkosten im Zusammenhang mit der Errichtung neuer Standorte und inflationsbedingter Anpassungen bestehender Verträge wider.

Das EBITDAaL lag bei 39,4 Mio. EUR mit einer Marge von 56,3%, was die wiederkehrende Profitabilität des Geschäfts unterstreicht. Diese Entwicklung entspricht den Erwartungen, da das Unternehmen weiterhin in den Ausbau der Infrastruktur investiert und gleichzeitig eine disziplinierte Kostenkontrolle und operative Effizienz beibehält.

Die Investitionen beliefen sich auf 10,3 Mio. EUR und konzentrierten sich auf obligatorische 5G-Upgrades und -Einführungen. Die 62 neu errichteten Standorte und die Aufnahme 77 neuer Mieter – darunter auch 39 Third Party Tenants – unterstreichen die Rolle von EuroTeleSites als neutraler Host und wichtiger Wegbereiter für digitale Infrastruktur in Mittel- und Osteuropa. Die erfolgreiche Inbetriebnahme der konzernweiten Asset-Management-Plattform „Sitetracker“ stärkt die Grundlage für nachhaltiges Wachstum weiter.

„Die erfolgreiche Einführung von Sitetracker im Mai ist ein wichtiger Meilenstein in der Digitalisierung unseres Tower-Betriebs. Als State of the Art Asset-Management-Software ermöglicht uns Sitetracker ein effizientes und transparentes Management aller 13.700 Standorte. In Kooperation mit Farseer – unserer neuen Finanzplanungssoftware – optimieren wir unsere Prozesse kontinuierlich weiter, sagt Lars Mosdorf, Finanzvorstand EuroTeleSites. „Die Bestätigung unseres Investment-Grade-Ratings durch Moody's und die positiven Auswirkungen der jüngsten Refinanzierungsmaßnahmen, die sich in niedrigeren Zinskosten niederschlagen, untermauern unsere solide Finanzlage. Mit gezielten Infrastrukturinvestitionen in Mittel- und Osteuropa und einem klaren Fokus auf Innovation sind wir für das zweite Halbjahr 2025 und darüber hinaus gut aufgestellt.“

Ausblick

Mit Blick auf die Zukunft wird sich die Nachfrage nach digitaler Konnektivität weiter beschleunigen, da Technologien wie 5G, IoT, KI und Cloud-Dienste weiterhin die Art und Weise prägen, wie wir leben und arbeiten. Gleichzeitig steigen die Erwartungen der Nutzer und der Datenverbrauch nimmt zu. Deshalb muss die Branche in smarte und zukunftsfähige Lösungen investieren, die Innovation und Kosten im Gleichgewicht halten. Wer sich schnell auf neue Marktbedingungen und Regeln einstellen kann, wird auch in Zukunft erfolgreich sein und langfristig Wert schaffen.

Dementsprechend bleibt der Ausblick für EuroTeleSites unverändert. Für 2025 bekräftigt EuroTeleSites seine Finanzprognose und rechnet mit einem Umsatzwachstum von ungefähr 4% (exklusive der Einmaleffekte 2024). Der CAPEX-Ausblick bleibt unverändert und wird voraussichtlich rund ~20% des Umsatzes ausmachen. Gleichzeitig verbessert EuroTeleSites weiter seine finanzielle Situation, indem das Unternehmen Schulden abbaut – mit dem Ziel, die Investment Grade Ratings von Moody’s und Fitch weiterhin zu sichern.

Ausführliche Informationen zu den Kennzahlen und Segmenten finden Sie unter https://eurotelesites.com/investor-relations/ .



Der Konferenzcall findet am 16. Juli 2025 um 10 Uhr Wien Zeit statt. Eine Teilnahme ist unter diesem Linkmöglich.

