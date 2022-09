603,68 US-Dollar Dividende zahlt mir diese Dividendenaktie!

The Motley Fool · 06.09.2022, 09:40 Uhr

606,68 US-Dollar Dividende von einer Dividendenaktie benötigen Kontext. Natürlich handelt es sich nicht um eine quartalsweise Ausschüttung, zumindest noch nicht. Mein Depot ist definitiv noch nicht so groß, dass ich eine solche Zahlung erhalten kann.

Aber es ist trotzdem der Wert, den mir eine Aktie hochgerechnet auf ein Gesamtjahr beschert. Vielleicht wunderst du dich etwas, warum ich den in US-Dollar angebe. Das ist der Situation des schwachen Euro geschuldet. Jede andere Umrechnung würde im Moment die Bestandsaufnahme verwässern.

Vielleicht hast du eine Menge Fragen. Woher die 603,68 US-Dollar Dividende kommen, was meine Investitionsthese ist und womöglich einiges mehr. Hier sind die Antworten, die ich dir geben kann. Wie gesagt: Als Investor dieser Aktie.

603,68 US-Dollar Dividende: Diese Dividendenaktie ist es!

Fangen wir bei dem Namen an: Store Capital (WKN: A12CRU) ist die Dividendenaktie, die mir 603,68 US-Dollar Dividende beschert hat. Es ist ein Buffett-REIT, in den das Orakel von Omaha investiert hat. Aber es ist nicht nur dieses Prädikat, das mich zu dem Schritt bewegt hat. Zumal der Starinvestor zuletzt sogar seine Position reduzierte.

Im Endeffekt führt die geringe fundamentale Bewertung dazu, dass ich meine Position weiter ausgebaut habe. Zuletzt habe ich im vergangenen halben Jahr meine Investitionen in Store Capital sogar verdoppelt. Das heißt, dass ich eine Menge mehr Dividende in Zukunft bekomme. Ab September, um genau zu sein, das erste Mal in dieser Höhe.

Aber es dürfte nicht bei 603,68 US-Dollar Dividende bleiben. Das Management der Dividendenaktie könnte die Ausschüttungssumme je Aktie zum September erhöhen. Wenn, dann wäre das jedenfalls der richtige Zeitpunkt, um im bisherigen Turnus zu bleiben. Beim Wachstum sieht es jedenfalls sehr positiv aus. Die Funds from Operations je Aktie sollen um fast 9 % im Jahresvergleich wachsen. Eine Perspektive, die auch bei einem Ausschüttungsverhältnis von ca. 70 % vergleichsweise moderat erscheint. Mehr ist möglich.

Doch auch die Qualität des Unternehmens ist für mich ein entscheidender Grund. Store Capital ist als Dividendenaktie solide kapitalisiert mit einem vernünftigen Kredit-Hebel. Gleichzeitig sind über 3.000 verschiedene Immobilien ein starkes Fundament für 603,68 US-Dollar Dividende. Oder eben mehr, langfristig orientiert.

Bewusst eine hohe Allokation

603,68 US-Dollar von einer Dividendenaktie zeugen von einer vergleichsweise hohen Allokation. Das ist bewusst gewählt. Wie gesagt: Ich habe zuletzt weiter investiert. 5,6 % Dividendenrendite und ein Kurs-FFO-Verhältnis, das derzeit um die Marke von 12 schwankt, erscheinen mir nicht zu teuer. Oder wie eine gute Value-Dividenden-Position, die mir solide Renditen generieren kann.

Der Artikel 603,68 US-Dollar Dividende zahlt mir diese Dividendenaktie! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

