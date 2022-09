AIRBUS - Für eine Trendwende noch zu früh

Airbus SE - WKN: 938914 - ISIN: NL0000235190 - Kurs: 96,160 € (XETRA)

Mehrfach war die Aktie von Airbus im Bereich von 120,00 EUR gescheitert und ab Februar in einem breiten Abwärtstrendkanal an die mittelfristige Unterstützung bei 89,88 EUR eingebrochen. Die anschließend Anfang Juli begonnene Erholung scheiterte noch vor einem Kaufsignal und mündete Mitte August in eine weitere Abwärtstrendbewegung.

Diese trifft jetzt im Bereich von 93,13 EUR bis 94,00 EUR auf eine kleine Unterstützungszone. Ausgehend von dieser könnte die Aktie zwar mit einem Anstieg über 99,00 EUR eine Erholung in Richtung 102,74 und darüber 104,84 EUR starten. Doch erst über diesen Hürden wäre ein nachhaltiges Kaufsignal aktiviert.

Wahrscheinlicher ist dagegen, dass die Aktie nach einer Erholungsphase wieder an das Tief von Anfang des Monats zurücksetzt und den Support bei 93,13 EUR attackiert. Darunter gäbe es im Bereich von 88,00 bis 90,00 EUR die Chance auf eine dauerhafte Trendwende, die damit auch einen Absturz in Richtung des Tiefs von Januar 2021 bei 81,90 EUR verhindern könnte.

