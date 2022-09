Bitcoin-Future: Jahrestiefs laden ein

Kurz vor dem nächsten großen Ereignis in der Finanzbranche, dem EZB-Zinsentscheid am Donnerstag bekommen Anleger beim Bitcoin-Future kalte Füße und schickten die Kryptowährung von 20.000 auf rund 18.500 Dollar abwärts. Damit steuert der Wert nun unmittelbar seine Sommertiefs an, die schon bald einem ausgiebigen Test unterzogen werden könnten.

Die Korrelation des Kursverlaufs des Bitcoins zu den wichtigsten Hauptindizes hat in den letzten Monaten sichtlich zugenommen, insbesondere seitdem der Bitcoin auch über Derivatprodukte wie ein ganz normales Asset gehandelt werden kann. Nach dem Bruch des seit Sommer bestehenden Aufwärtstrends um 21.000 US-Dollar ging es dabei in einem ersten Schritt auf 20.000 US-Dollar runter, im heutigen Handel markierte der Future bei 18.540 US-Dollar seinen vorläufigen Tagestiefpunkt.

Dabei muss es allerdings nicht bleiben, gelingt an dieser Stelle keine nachhaltige Kehrtwende mithilfe der Unterstützungszone aus Sommer dieses Jahres, könnten weitere Abschläge im Rahmen der laufenden fünfwelligen Korrektur sogar auf die Jahrestiefs bei 17.592 US-Dollar abwärts reichen.

Ein gegenläufiges Szenario würde dagegen oberhalb von 19.660 US-Dollar eine Pullback-Chance zunächst an 20.575 US-Dollar und darüber in den Bereich des zuvor gebrochenen Aufwärtstrends um 21.285 US-Dollar bedeuten. Egal wie man es dreht und wendet, derzeit sind keine tragfähigen Ansätze für eine Bodenbildung zu erkennen.