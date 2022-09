E.ON - Erste Euphorie über mögliche EU-Strompreis-Grenze verpufft

E.ON SE - WKN: ENAG99 - ISIN: DE000ENAG999 - Kurs: 8,920 € (XETRA)

Die Nachricht, dass die Europäische Union den Preis für Strom, der nicht aus Erdgas erzeugt wird, auf 200 EUR je Megawattstunde begrenzen möchte, sorgte für einen Freudensprung bei Versorgeraktien. Dieser fiel bei der RWE-Aktie allerdings deutlich höher aus, als bei der Aktie von E.ON, die weite Teile des Anstiegs von heute Vormittag wieder abgeben musste.

Aus charttechnischer Sicht ist ein Scheitern an der harten Widerstandsmarke bei 9,25 EUR, wie schon in der letzten Analyse angesprochen, weiterhin ein Zeichen von Schwäche bzw. dem nahen Ende der kurzfristigen Erholung.

Da auch die positiven Nachrichten auf politischer Seite bislang wenig Durchschlagskraft entfalten konnten, ist davon auszugehen, dass die Aktie in Kürze unter 8,65 EUR fällt und damit ein kleines Verkaufssignal ausbildet. Die Folge wäre ein Abtauchen in Richtung 8,27 EUR. Sollten von politischer Seite keine weitere positiven Nachrichten eintreffen, könnte es sogar zu einem Rücksetzer in Richtung 7,87 EUR kommen.

Weiterhin würde erst ein Ausbruch über 9,25 EUR die Fortsetzung des Anstiegs seit Anfang Juli nach sich ziehen und zu einem Hochlauf bis 9,61 und 9,70 EUR führen.

E.ON Chartanalyse (Tageschart)

