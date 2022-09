ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Roche auf 'Buy' - Ziel hoch auf 375 Franken

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Roche von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 355 auf 375 Franken angehoben. Analyst Peter Welford hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das attraktive Verhältnis zwischen Chancen und Risiken in der "klassenbesten Forschungspipeline" hervor. Dies rechtfertige einen Bewertungsaufschlag für die Papiere des Schweizer Pharmakonzerns./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2022 / 10:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2022 / 19:00 / ET

