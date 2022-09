Lindner dämpft Spekulationen über möglichen Commerzbank-Ausstieg des Staates

Berlin/Frankfurt (Reuters) - Bundesfinanzminister Christian Lindner hat Spekulationen auf einen baldigen Ausstieg des Staates aus der Commerzbank gedämpft.

"Wir haben keinerlei gesetzliche oder sonstige Verpflichtungen, schnelle Entscheidungen zur Commerzbank zu treffen. Insofern ist heute kein Anlass für irgendwelche Spekulationen", sagte der FDP-Vorsitzende am Donnerstag bei einer "Handelsblatt"-Konferenz. "Die Bundesregierung ist sehr zufrieden mit der Entwicklung der Commerzbank." Sie habe ambitionierte Ziele und spiele eine wichtige Rolle vor allem für die Finanzierung des Mittelstands.

Der Bund ist mit 15,6 Prozent größter Anteilseigner der Commerzbank. Die Beteiligung geht noch auf die Rettung in der globalen Finanzkrise 2008/09 zurück. Ein Ausstieg ist bislang nicht gelungen, auch weil sich dies für den Bund finanziell nicht gerechnet hat.

Commerzbank-Chef Manfred Knof hat zuletzt einen tiefgreifenden Umbau eingeleitet, um das traditionell mit hohen Kosten kämpfende Institut wieder auf einen stabilen Gewinnkurs zu führen. Im Rahmen der Restrukturierung sollen von rund 1000 Filialen nur noch 450 bestehen bleiben. Von den 10.000 Stellen, die gestrichen werden sollen, hat die Bank bislang den Abbau von 7000 Jobs vertraglich fixiert. Knof hielt Ende Juli an seinem Ziel fest, 2022 einen Gewinn von mehr als einer Milliarde Euro einzufahren. "Ich will die Eigenständigkeit der Bank verteidigen", sagte er am Donnerstag in Frankfurt.

Deutsche Unternehmen seien derzeit auf der Suche nach neuen Handelswegen und Partnern, ergänzte der Bankchef. "Sie orientieren sich weg von Russland, viele betrachten inzwischen auch China mit mehr Vorsicht." Auch in der Energieversorgung müsse Deutschland offen für neue Partner sein. Aus Ländern in Nordafrika und im Nahen Osten könne Deutschland etwa grünen Wasserstoff beziehen. Es sei bislang im Ausbau erneuerbarer Energien zu wenig erreicht worden. "Wenn die Energiewende gelingen soll, brauchen wir auch die Zusammenarbeit mit Ländern, die nicht unseren demokratischen Idealen entsprechen."

