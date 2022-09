Caterpillar: Zweite Chance

Übergeordnet steckt CAT bereits seit Juni letzten Jahres in einem intakten Abwärtstrend fest, hierbei ging es von 246,69 auf 167,08 US-Dollar bis etwa Anfang Juli abwärts. Erst an dieser Stelle konnte eine erste Gegenoffensive an 200,00 US-Dollar und den dort verlaufenden 50-Wochen-Durchschnitt gestartet werden. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber blieb der Aktie aber verwehrt, dafür fiel der letzte Rücksetzer nicht allzu heftig aus. Diese Kombination spricht weiterhin für eine klassische 1-2-3-Erholung, die gerne für einen spekulativen Aufbau von den Positionen genutzt werden darf.

Abwärtstrend im Fokus

Vom gegenwärtigen Kursniveau aus könnte es die nächsten Tage zunächst einmal an das Widerstandsband gelegen um 200,00 US-Dollar rauf gehen, aber erst darüber wird ein erfolgreicher Ausbruch durch Zugewinne an den übergeordneten Abwärtstrend verlaufend um 212,50 US-Dollar zelebriert. Für jeden dieser Teilabschnitte kann das im Folgenden vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN DW4H56 genutzt werden. Unterhalb der aktuellen Wochentiefs von 178,08 US-Dollar würden allerdings empfindliche Abschläge zurück auf die Sommertiefs bei 167,08 US-Dollar drohen.