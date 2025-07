AKTIEN IM FOKUS: Traton sacken nach Prognosesenkung ab - VW nach Zahlen im Minus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein gesenkter Jahresausblick hat am Freitag im vorbörslichen Handel die Aktien von Traton auf Talfahrt geschickt. Die Papiere der VW-Nutzfahrzeugholding notierten auf der Plattform Tradegate bei 30,30 Euro und damit mehr als acht Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs vom Donnerstag.

Insofern dürfte im regulären Handel der Kurssprung auf Xetra vom Mittwoch wieder ausradiert werden. Zur Wochenmitte hatten Hoffnungen auf eine ähnlich versöhnliche Einigung in den Verhandlungen der Europäischen Union mit den USA wie zuvor zwischen den USA und Japan die Kurse europäischer Autobildaktien angetrieben.

Traton bekommt unter anderem das schwache Umfeld für Nutzfahrzeuge in den USA zu spüren. Neben den Unsicherheiten im Zusammenhang mit der US-Zollpolitik nannte das Unternehmen auch die weiterhin schwache Wirtschaftslage in Europa sowie wachsende Herausforderungen in Brasilien, die allesamt zu einer stärker als erwarteten Kaufzurückhaltung der Kunden führten.

Die angepassten Jahresziele von Traton lägen unter den Erwartungen, schrieb Analyst Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan. Er geht davon aus, dass der Konsens für das bereinigte operative Ergebnis um mehr als fünf Prozent sinken wird.

Der VW-Konzern verzeichnet im zweiten Quartal einen deutlichen Gewinneinbruch. Grund war unter anderem das schlechte Abschneiden im Tagesgeschäft bei den teuren Marken Porsche und Audi. VW nannte zudem hohe Umbaukosten sowie den derzeit guten Lauf der noch margenschwächeren Elektroautos als Grund. In China verdiente der Konzern zudem erneut deutlich weniger. Auf Tradegate verloren die Vorzugsaktien von Volkswagen drei Prozent./la/zb