IRW-News: Skeena Resources Ltd. : Skeena schließt solide Durchführbarkeitsstudie für Eskay Creek mit NPV nach Steuern von 1,4 Mrd. C$, 50% IRR und 1 Jahr Amortisation ab

IRW-PRESS: Skeena Resources Ltd. : Skeena schließt solide Durchführbarkeitsstudie für Eskay Creek mit NPV nach Steuern von 1,4 Mrd. C$, 50% IRR und 1 Jahr Amortisation ab

Vancouver, BC (8. Septemberth , 2022) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) ("Skeena" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resources-ltd/) freut sich, die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie ("FS") für das Gold-Silber-Projekt Eskay Creek ("Eskay Creek" oder das "Projekt") im Goldenen Dreieck von British Columbia bekannt zu geben.

Eskay Creek 2022 FS Highlights:

- Nettogegenwartswert nach Steuern (NPV") (5%) von 1,41 Milliarden C$ bei einem Basisfall von 1.700 US$ Gold und 19 US$ Silber

- Robuste Wirtschaftlichkeit mit einem internen Zinsfuß (IRR") von 50,2 % nach Steuern und einer branchenführenden Amortisationszeit von 1 Jahr nach Steuern für Kapitalausgaben vor der Produktion

- Hochgradiger Tagebau mit durchschnittlich 3,87 g/t Goldäquivalent ("AuEq") (2,99 g/t Gold, 79 g/t Silber) (verwässert) und einem Abraumverhältnis von 7,5:1

- In den Jahren 1 bis 5 wird eine durchschnittliche Jahresproduktion von 431.000 Unzen AuEq erreicht, womit Eskay Creek zu den besten Betrieben gehört.

- Produktion über die gesamte Lebensdauer der Mine ("LOM") von 3,2 Millionen Unzen AuEq aus 2,4 Millionen Unzen Gold und 66,7 Millionen Unzen Silber

- Geschätzte Investitionsausgaben vor der Produktion (CAPEX") in Höhe von 592 Millionen C$, was ein überzeugendes NPV:CAPEX-Verhältnis nach Steuern von 2,4:1 ergibt

- LOM-Gesamtunterhaltskosten (AISC") von 652 US$/oz AuEq, die in Konzentrat gewonnen werden

- Nachgewiesene und wahrscheinliche Tagebau-Mineralreserven von 29,9 Millionen Tonnen mit 2,87 Millionen Unzen Gold und 75,5 Millionen Unzen Silber (zusammen 3,85 Millionen AuEq oz)

- Eine Kohlenstoffintensität von 0,20 t CO2 e/oz produzierter AuEq, womit Eskay Creek zu den Minen mit der niedrigsten Kohlenstoffintensität weltweit gehört

Das Unternehmen wird am Donnerstag, dem 8. Septemberth um 8:00 AM PT / 11:00 AM ET eine Telefonkonferenz zur Präsentation der FS-Ergebnisse für Eskay Creek abhalten. Nach einer Präsentation des Managements wird es Fragen und Antworten geben.

Telefonkonferenz Webcast und Einwahldetails:

Webcast-URL mit Audio - https://services.choruscall.ca/links/skeenaresources202209feas.html

Telefonnummern der Teilnehmer - Kanada/USA 1-800-319-4610, internationale Gebühren +1-604-638-5340

Präsentation der Durchführbarkeitsstudie - https://skeenaresources.com/investors/feasibility-study-presentation/

Wenn Sie eine Frage stellen möchten, wählen Sie sich bitte ein. Alle Anrufer sollten sich 5-10 Minuten vor der geplanten Startzeit einwählen und einfach fragen, ob sie an dem Gespräch teilnehmen möchten.

Randy Reichert, President von Skeena, sagte: "Die Machbarkeitsstudie bestätigt die solide Wirtschaftlichkeit des Weltklasse-Projekts Eskay Creek, die ursprünglich in der Vormachbarkeitsstudie gezeigt wurde, jedoch mit einer verbesserten Definition. Das im Tagebau abbaubare, hochgradige Erz in Kombination mit der bestehenden Infrastruktur am Standort Eskay Creek und der nahe gelegenen Wasserkraft stellt ein außergewöhnliches Projekt dar, das von Skeena erschlossen werden kann. Während das Team weiterhin an der Optimierung des Projekts arbeitet, wird sich mein Hauptaugenmerk nun auf das Vorantreiben des Genehmigungsverfahrens verlagern, während wir Eskay Creek auf den Bau vorantreiben."

Tabelle 1: Empfindlichkeit mit NPV (5%) und IRR nach Steuern gegenüber Rohstoffpreisen

Tiefer Preisfall Schwächerer Basisfall Höherer Oberer Preisfall

Preisfall Preisfall

Goldpreis (US$/oz) $1500 $1600 $1700 $1800 $1900

Silberpreis (US$/oz) $15 $17 $19 $21 $23

NPV nach Steuern (5%) (C$M) $1,044 $1,228 $1,412 $1,596 $1,780

IRR nach Steuern (%) 41.0% 45.7% 50.2% 54.6% 58.7%

Amortisation nach Steuern (Jahre) 1.29 1.14 1.01 0.93 0.83

NPV nach Steuern/Anfangsinvestitionen 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0

Durchschnittlicher jährlicher freier $237 $265 $293 $321 $350

Cashflow nach Steuern (Jahre 1 - 9)

(C$M)

Walter Coles, der CEO des Unternehmens, fügte hinzu: "Eskay Creek ist eine wirklich einzigartige Lagerstätte, die aufgrund ihrer bestehenden Infrastruktur und ihres sehr hohen Tagebaugehalts ausgezeichnete Gewinnspannen bietet. Selbst bei einem Goldpreis von 1.400 US$ und einem Silberpreis von 13 US$ generiert das Projekt immer noch einen durchschnittlichen jährlichen Cashflow nach Steuern von 209 Millionen C$ mit einem IRR nach Steuern von 36 % und einer Amortisation des Anfangskapitals von 1,5 Jahren."

Eskay Creek Durchführbarkeitsstudie

Die FS für Eskay Creek wurde von Ausenco Engineering Canada Inc. ("Ausenco") mit Unterstützung von SRK Consulting (Kanada) ("SRK") und AGP Mining Consultants ("AGP") durchgeführt. Die Studie bestätigt eine solide Wirtschaftlichkeit für einen konventionellen Tagebau- und Mahlbetrieb mit einer geringen anfänglichen Kapitalkostenintensität und einer hohen Rentabilitätsrate. Die FS präsentiert einen Minenplan, der auf derselben Strategie basiert, die erstmals in der Vormachbarkeitsstudie (PFS") vom Juli 2021 vorgestellt wurde, mit einer aktualisierten Mineralressourcen- und Reservenschätzung, verfeinerten Minen- und Mühlenplänen, die durch zusätzliche geotechnische und metallurgische Daten unterstützt werden, sowie aktualisierten Kapital- und Betriebskostenschätzungen. Die Aktualisierungen der Mineralressourcen und -reserven beinhalten keine neuen Bohrungen, die seit September 2021 durchgeführt wurden.

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und Annahmen in der FS

Tabelle 2: 2022 Eskay Creek FS Projektparameter

Wirtschaftliche Annahmen des Basisfalls

Goldpreis (US$/oz) $1,700

Silberpreis (US$/oz) $19

Wechselkurs (C$/US$) 0.76

Diskontsatz 5%

Enthaltene Metalle

Enthaltenes Gold (koz) 2,874

Enthaltene Silberunzen (koz) 75,538

Bergbau

Lebensdauer der Mine (Jahre) 9

Strip Ratio (Abfall: Mineralisierung) 7.5:1

Gesamtes abgebautes Material (ohne Wiederaufbereitung) (Mio. t) 255

Insgesamt abgebautes mineralisiertes Material (Mt) 29.9

Verarbeitung

Verarbeitungsdurchsatz (Mtpa) 3.0 (Jahr 1 - 5)

3.7 (Jg. 6 - 9)

Durchschnittlicher verwässerter Goldgehalt (g/t) 2.99

Durchschnittlicher verwässerter Silbergehalt (g/t) 78.55

Produktion

Goldgewinnung (%) 84.2

Silbergewinnung (%) 88.3

LOM-Goldproduktion (koz) 2,419

LOM Silberproduktion (koz) 66,707

LOM AuEq Produktion (koz) 3,164

LOM Avg. Jährliche Goldproduktion (koz) 269

LOM Avg. Jährliche Silberproduktion (koz) 7,412

LOM Avg. Jährliche AuEq Produktion (koz) 352

Betriebskosten pro Tonne

Bergbaukosten (C$/t abgebaut) $3.72

Bergbaukosten (C$/t gefräst) $30.12

Verarbeitungskosten (C$/t gefräst) $16.91

F&E-Kosten (C$/t gefräst) $4.20

Gesamtbetriebskosten (C$/t gefräst) $51.24

Sonstige Kosten

Transport zur Schmelzhütte (C$/wmt) $140

Lizenzgebühr (NSR %) 2.0%

Cash Costs und All-in Sustaining Costs

LOM-Kosten (US$/oz Au) ohne Silber nach Produkt $253

LOM-Cash-Kosten (US$/oz AuEq) Co-Produkt $572

LOM AISC (US$/oz Au) ohne Silbernebenprodukte $355

LOM AISC (US$/oz AuEq) Nebenprodukt $652

Ausgaben für Investitionen

Investitionen in die Vorproduktion (C$M) $592

Investitionen in die Erweiterung (C$M) $40

Nachhaltige Investitionsausgaben (C$M) $140

Ausgaben für die Schließung (C$M) $138

Wirtschaft

NPV nach Steuern (5%) (C$M) $1,412

IRR nach Steuern 50.2%

Amortisationszeit nach Steuern (Jahre) 1.0

NPV nach Steuern / Anfangsinvestitionen 2.4

NPV vor Steuern (5%) (C$M) $2,094

IRR vor Steuern 59.5%

Amortisationszeit vor Steuern (Jahre) 0.99

NPV vor Steuern / Anfangsinvestitionen 3.5

Durchschnittlicher jährlicher Free Cash Flow nach Steuern (Jahr 1-9) (C$M) $293

LOM Freier Cash Flow nach Steuern (C$M) $2,110

- Die Cash-Kosten beinhalten Bergbaukosten, Verarbeitungskosten, allgemeine Verwaltungskosten und Lizenzgebühren am Standort.

- Die AISC umfassen die Cash-Kosten plus die allgemeinen und administrativen Kosten des Unternehmens, nachhaltiges Kapital und Schließungskosten.

- Alle Dollar ($)-Zahlen sind in CAD angegeben, sofern nicht anders angegeben. Die in dieser wirtschaftlichen Analyse verwendeten Basismetallpreise betragen US$ 1.700/oz Au und US$ 19,00/oz Ag. Diese Preise beruhen auf langfristigen Durchschnittspreisen.

In Anhang A finden Sie einen Vergleich der wichtigsten Statistiken zwischen der PFS des Unternehmens vom Juli 2021 und dieser FS.

Eskay Creek Mineralressourcen-Schätzung

Die aktuelle Mineralressourcenschätzung ("MRE") des Unternehmens, die von SRK erstellt wurde, hat ein Gültigkeitsdatum vom 18. Januar 2022 und bildet die Grundlage für die FS. In der MRE sind die seit September 2021 erhaltenen Bohrergebnisse nicht enthalten. Die Mineralressourcen werden einschließlich der Mineralreserven gemeldet. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben zu diesem Zeitpunkt keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

Tabelle 3: Grubenbeschränkte Mineralressourcenerklärung bei einem Cutoff-Gehalt von 0,7 g/t AuEq

Grade Enthaltene Unzen

Ressource Tonnen AuEq (g/t) Au (g/t) Ag AuEq (Moz) Au (Moz) Ag

Klasse (Mt) (g/t) (Moz)

Gemessen 21.8 4.8 3.5 92.4 3.4 2.5 64.7

Angegeben 24.7 2.3 1.8 37.6 1.8 1.4 29.9

M&I insgesamt 46.5 3.5 2.6 63.2 5.2 3.9 94.6

- Die Ergebnisse werden in-situ und unverdünnt berichtet und gelten als aussichtsreich für eine wirtschaftliche Gewinnung.

- Gemäß NI 43-101 ist die unabhängige und qualifizierte Person Frau S. Ulansky, P. Geo. von SRK Consulting (Kanada), die die Mineralressourcenschätzung überprüft und validiert hat.

- Der Stichtag der Mineralressourcenschätzung ist der 18. Januar 2022.

- Die Anzahl der metrischen Tonnen und Unzen wurde auf die nächsten Tausend gerundet. Etwaige Abweichungen in den Summen sind auf Rundungen zurückzuführen

- Grubengebundene Mineralressourcen werden in Bezug auf eine konzeptionelle Grubenhülle angegeben.

- Die Blocktonnage wurde anhand von Messungen des durchschnittlichen spezifischen Gewichts unter Verwendung der Lithologie und der Zonengruppierungen geschätzt.

- Alle Verbundstoffe wurden gegebenenfalls mit einer Kappe versehen.

- Grubenmineralressourcen werden mit einem Cut-Off-Gehalt von 0,7 g/t AuEq angegeben; Cut-Off-Gehalte müssen unter Berücksichtigung der vorherrschenden Marktbedingungen bewertet werden.

- Die Schätzungen werden in metrischen Einheiten (Meter, Tonnen und g/t) angegeben. Metalle werden in Feinunzen angegeben (metrische Tonne * Gehalt /31,10348)

- Für die Klassifizierung der Mineralressourcen wurden die CIM-Definitionen herangezogen.

- Weder dem Unternehmen noch SRK sind bekannte Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, soziopolitische, Marketing- oder andere relevante Probleme bekannt, die diese Mineralressourcenschätzung wesentlich beeinflussen könnten.

- Die Cut-off-Gehalte basieren auf einem Preis von 1.700 US$/Unze Au, 23 US$/Unze Ag, einer Goldgewinnung von 90 % und einer Silbergewinnung von 80 % und berücksichtigen nicht die Einnahmen aus anderen Metallen.

- AuEq = Au (g/t) + [Ag (g/t) / 74]

Überblick über den Bergbau

Das Projekt Eskay Creek ist als Tagebaubetrieb mit konventionellen Bergbauausrüstungen geplant. Das Potenzial für eine Untertagebaukomponente des Projekts wird derzeit noch evaluiert. Grubenpläne wurden für die nördlichen und südlichen Grubenbereiche entwickelt. Die ersten Phasen wurden für den Zweck der Gewinnung einer technischen Probe und des erforderlichen nicht säurebildenden Abfallmaterials (NAG") zur Schaffung einer unterstützenden Infrastruktur konzipiert. Der Abbau im Tagebau erfolgt hangabwärts des Bergrückens, auf dem sich die Lagerstätte befindet, und es sind keine größeren Verschiebungen erforderlich. Die nördliche Grube wird aus drei Hauptphasen bestehen, während die südliche Grube nur eine einzige kleine Phase enthalten wird.

Tabelle 4: Nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von Eskay Creek im Jahr 2022

Grade Enthaltene Unzen

Reserve Tonnen AuEq (g/t) Au (g/t) Ag AuEq (Moz) Au (Moz) Ag

Klasse (Mt) (g/t) (Moz)

Bewährt 17.3 4.92 3.64 99 2.73 2.02 55.1

Wahrscheinlich 12.6 2.75 2.10 50 1.12 0.85 20.5

Insgesamt 29.9 4.00 2.99 79 3.85 2.87 75.5

Hinweis: Diese Mineralreservenschätzung hat ein Gültigkeitsdatum vom 30. Juni 2022 und basiert auf der Mineralressourcenschätzung vom 18. Januar 2022 für Skeena Resources von SRK (die seit der PFS aktualisiert wurde). Die Mineralreservenschätzung wurde unter der Aufsicht von Willie Hamilton, P.Eng. von AGP durchgeführt, der eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 ist. Die Mineralreserven werden innerhalb der endgültigen Planungsgrube auf Basis eines Goldpreises von 1.550 US$/Unze und eines Silberpreises von 20,00 US$/Unze angegeben. Für die Definition der Reserven wurde ein NSR-Cutoff von 24,45 $/t verwendet, der auf vorläufigen Verarbeitungskosten von 18,22 $/t Erz und allgemeinen Verwaltungskosten von 6,23 $/t Erz basiert. Die metallurgische Ausbeute variierte je nach Goldhauptgehalt und Konzentratgehalt. Die Gold- und Silbergewinnungsrate betrug während der LOM-Planung insgesamt etwa 83 %. Die endgültigen Betriebskosten innerhalb des Grubenplans beliefen sich auf 3,72 C$/t abgebautes Erz, wobei sich die damit verbundenen Verarbeitungskosten auf 16,91 C$/t Erz und die Gemeinkosten auf 4,20 C$/t Erz beliefen.

Die FS umreißt ein durchschnittliches Produktionsprofil von 431.000 Unzen AuEq in den ersten 5 Betriebsjahren. Es wird davon ausgegangen, dass Skeena vor der Inbetriebnahme der Mühle über eine Halde von etwa 600.000 Tonnen Erz verfügen wird.

Grafik 1: Eskay Creek LOM Produktionsprofil

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67389/08092022_DE_Skeena.001.png

Die Minenplanung deutet darauf hin, dass das nördliche Ende der nördlichen Grube den Tom MacKay Creek kreuzen wird, was den Bau eines Wasserumleitungstunnels bis zum Jahr 5 erforderlich macht, um den Bachlauf um den Tagebau herumzuleiten, bevor er flussabwärts wieder in den bestehenden Bach mündet. Die Mindestabmessungen des Tunnels wurden mit 4,7 m Breite und 4,7 m Höhe gewählt, um die erwarteten Wasserströme zu bewältigen. Die Gesamtlänge des Tunnels beträgt 1,2 km.

Der Minenplan sieht vor, über einen Zeitraum von neun Jahren 29,9 Mt Mühlenmaterial mit einem Gehalt von 2,99 g/t Gold und 78,5 g/t Silber zu liefern. Die Abfalltonnage aus den Gruben in Höhe von insgesamt 225 Mt wird entweder als NAG oder als potenziell säurebildende Abfälle (PAG") entsorgt werden. Das Gesamtabbauverhältnis beträgt 7,5:1.

Metallurgie und Verarbeitung

Es wurden mehrere metallurgische Tests durchgeführt, um das Flussdiagramm für die FS weiter zu optimieren. Ziel der Tests für die FS war es, die Ausbeute der verschiedenen Erzarten, vor allem Mudstone und Rhyolite, zu verbessern und das gesamte Fließschema zu optimieren.

Metallurgische Optimierung

Im Rahmen der FS wurden an zahlreichen Proben aus allen Erzzonen metallurgische Tests durchgeführt. Insgesamt wurden 57 unterschiedliche Proben mit dem Fließschema der FS-Anlage getestet, um dessen Eignung zu bestätigen und die Variationen der Mineralogie und des Gehalts von Eskay Creek auf die Leistung der Anlage zu messen. Darüber hinaus wurden von den Ausrüstungslieferanten Zerkleinerungs- (Härte), Entwässerungs- und spezielle Feinmahltests durchgeführt, um zusätzliche Daten für die Prozessgestaltung zu erhalten.

Es wurden Tests an Mischproben durchgeführt, um festzustellen, ob die in der PFS angestrebte Mahlgröße vergröbert werden kann, um den Gesamtbedarf an Mahlleistung zu verringern. Die Ergebnisse der FS-Tests zeigten, dass es möglich ist, die primären und sekundären Mahlziele zu vergröbern, ohne die Goldgewinnung zu beeinträchtigen, wodurch die Mahlanlagen der Anlage optimiert werden können.

Das Fließschema Mühle-Schwebe-Mühle-Schwebe (MF2"), das üblicherweise bei der Verarbeitung von Platingruppenmetallen eingesetzt wird, führte bei den getesteten Proben in einem breiten Bereich von Erzgehalten und Mineralzusammensetzungen sowie bei mehreren zusammengesetzten LOM-Proben zu erwarteten Gold- und Silbergewinnen. Siehe Anhang B unten für das detaillierte MF2-Flow-Sheet.

Die durchgeführten Testarbeiten umfassten auch Variabilitätstests der Hauptlithologien Rhyolith und Mudstone. Die Testergebnisse wiesen darauf hin, dass eine geringere metallurgische Leistung häufiger mit Mudstone-Material zusammenhängt, das etwa 24 % des Mühleneinsatzes ausmacht. Es wurde festgestellt, dass sich die metallurgische Leistung der Mudstone-Proben durch Änderungen bei der Nachmahlung und der Dosierung der Flotationsreagenzien verbessert. Als Ergebnis dieses Testprogramms wurde ein robusteres Modell für die Goldgewinnung im Zusammenhang mit den Beschickungseigenschaften dieser Gesteinsarten entwickelt, verglichen mit dem in der PFS entwickelten globalen Gewinnungsmodell. Die Testarbeiten an Mischungen aus Rhyolith und Mudstone zeigten, dass die kombinierte Gewinnung anhand der Gesteinsart und der Gewichtung mit den Mischungsanteilen geschätzt werden kann.

Rhyolith- und Mudstone-Materialmischungen zeigten eine Goldgewinnung zwischen 86 % und 75 % über die gesamte Lebensdauer der Mine, da der Erzgehalt von 4,5 g/t Gold auf 1,1 g/t Gold am Ende der Lebensdauer der Mine fällt. Die gewichtete durchschnittliche Goldausbeute betrug 84,2 % über LOM. Der angestrebte Endgehalt des Konzentrats betrug 35 g/t Gold.

Die durchschnittliche Silberausbeute war mit 88,3 % höher als die Goldausbeute, was auf eine Verbindung mit Bleiglanz und dessen günstige Freisetzung und Flotationskinetik zurückzuführen sein könnte. Es wurden Modelle für einzelne Gesteinstypen entwickelt, die die Silbergewinnung mit den Silbergehalten des Einsatzmaterials in Beziehung setzen. Die sich daraus ergebenden LOM-Silbergewinnungsraten waren etwas besser als in der PFS.

Überblick über die Verarbeitung

Das Verfahrensfließbild in der FS ist im Wesentlichen dasselbe wie das PFS-Fließbild. In den Jahren 1 bis 5 werden 3,0 Millionen Tonnen pro Jahr ("Mtpa") verarbeitet. Im Jahr 3 wird ein Kieselsteinbrecher hinzugefügt, um die Produktion aufrechtzuerhalten, wenn im Jahr 4 härteres Erz verarbeitet wird. Im Jahr 5 wird eine Erweiterung abgeschlossen, um die Verarbeitungskapazität auf 3,7 Mtpa zu erhöhen, wenn ab dem Jahr 6 härteres und minderwertigeres Erz verarbeitet wird. Die Erweiterung wird einen sekundären Brecherkreislauf, eine zusätzliche Kugelmühle, eine zusätzliche Flotationskapazität und eine zusätzliche Feinmahlanlage im sekundären Mahlkreislauf umfassen.

Run-of-Mine-Material ("ROM") wird mit Lastwagen aus den Tagebauen abgefahren und entweder auf Halden gelagert oder direkt dem Vorbrecher zugeführt. Das primär zerkleinerte Aufgabematerial wird wiederum zur Mühlenanlage transportiert und auf eine Groberzhalde gestapelt.

Das ROM-Material gilt als relativ kompetent mit Arbeitsindizes der Bond-Stab- und -Kugelmühlen von 14,1 kWh/t in den ersten Jahren der Lebensdauer der Mine bis zu 24 kWh/t später in der Lebensdauer der Mine, wenn das Material der Zone 22 kompetenter ist. Um die angestrebte Primärpartikelgröße P80 (80 % Durchgang) zwischen 100 µm und 212 µm zu erreichen, besteht der Zerkleinerungskreislauf aus einer halbautogenen 4,4-MW-Mühle (SAG") mit einem Durchmesser von 7,6 m und einer effektiven Mahllänge (EGL") von 4,3 m sowie einer 5,8-MW-Kugelmühle mit einem Durchmesser von 6,1 m und einer EGL von 8,5 m.

Das gemahlene Material wird in einem geteilten Flotationskreislauf verarbeitet, der aus Grob-, Spül-, Feinrauh-, Reiniger- und Feinreinigerflotation sowie einer Nachmahlung des Grobkonzentrats, einer Schlammklassifizierung des Grobabgangs und einer Nachmahlung vor der Spülflotation besteht. Das Grobkonzentrat wird auf eine P80-Zielgröße von 15 µm nachgemahlen und der Unterlauf der Schlammklassifizierung wird vor der Flotation und der mehrstufigen Reinigung sekundär auf eine P80-Zielgröße von 35 µm gemahlen, um ein kombiniertes Gold-Silber-Konzentrat mit dem Konzentrat des Schlammkreislaufs zu erhalten.

Das Flotationskonzentrat wird eingedickt, gefiltert und gegebenenfalls getrocknet, bis es einen transportfähigen Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 13 % erreicht hat, und per Lkw zu einem nahe gelegenen Hafen transportiert, wo es auf Schiffe verladen wird, die es zu Hütten in aller Welt transportieren.

Die Abraumhalden und das PAG-Gestein werden in der bereits genehmigten Tom MacKay Storage Facility gelagert. Während der Laufzeit des Projekts werden vier kleine Dämme in Phasen errichtet, um 26,4 Mio. Tonnen Bergematerial und 81 Mio. Tonnen PAG-Abfallgestein unter Wasser zu lagern, um die Entstehung von Säure und die Auslaugung von Metallen zu verhindern. Die Anlage wurde in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Canadian Dam Association (2019) und Teil 10 des Health, Safety and Reclamation Code for Mines in British Columbia (2016) konzipiert.

Konzentrat Marketingstudien

Open Mineral AG hat zur Unterstützung der FS mehrere Vermarktungsbewertungen durchgeführt, die darauf hindeuten, dass das Konzentrat von Eskay Creek mit einem Zielgehalt von 35 g/t Au ohne weiteres verkauft werden kann. Vorläufige Vertragsbedingungen für das Konzentrat wurden von asiatischen Schmelzhütten vorgelegt, wobei mehrere Abnahmealternativen verfügbar sind. Hütten und Händler in Europa haben ebenfalls Vertragsentwürfe vorgelegt, die als potenzielle Märkte identifiziert wurden. Dem Unternehmen wurden mehrere vorläufige Term Sheets für die gesamte Konzentratproduktion angeboten. Diese wurden als Grundlage für das Finanzmodell verwendet, das Gold- und Silberverbindlichkeiten, branchenübliche Aufbereitungs- und Raffinierungsgebühren sowie Strafzahlungen für Verunreinigungen beinhaltet. Mischungsmöglichkeiten für das Konzentrat von Eskay Creek wurden ebenfalls im Rahmen der FS bewertet und unterstützen eine verbesserte Rentabilität. Für die Zwecke der Machbarkeitsstudie betragen die Schmelzverpflichtungen im Durchschnitt 86 % für Gold und 80 % für Silber, wobei Strafgebühren in Höhe von 53 Millionen C$ nicht berücksichtigt sind.

Kapitalkosten

Die anfänglichen Kapitalkosten von 592 Mio. $ (451 Mio. US$) stellen einen Anstieg von 21 % gegenüber der PFS-Schätzung vom Juli 2021 dar. Um die Prozessanlage im Jahr 5 zu erweitern, um einen zusätzlichen Durchsatz zu ermöglichen, werden 39,7 Mio. C$ in die Kapitalkosten der Erweiterung investiert. Der Anstieg der anfänglichen Kapitalkosten spiegelt die inflationären Trends bei den Arbeits- und Materialkosten wider, die im vergangenen Jahr zu beobachten waren. Die beiden Hauptbereiche, in denen die Kapitalkosten für das Projekt gestiegen sind, sind die Prozessanlage und die Infrastruktur. Der Anstieg der Kapitalkosten im Zusammenhang mit der Prozessanlage (+53%) ist auf die Inflationseffekte bei den Material-, Arbeits- und Auftragnehmerkosten sowie auf eine gewisse Erhöhung der Dimensionierung des Mahlkreislaufs in Verbindung mit dem erhöhten technischen Definitionsgrad zurückzuführen. Die Kapitalkosten für die Infrastruktur stiegen ebenfalls an (+30 %), was auf höhere Kosten für die Tom-MacKay-Speicheranlage, die Stromversorgung und die Kosten im Zusammenhang mit den geotechnischen Bohrungen des letzten Jahres vor Ort zurückzuführen ist. Auch hier zeigt sich die Einzigartigkeit von Eskay Creek in Form eines bescheidenen Anstiegs der Kapitalkosten im derzeitigen inflationären Umfeld, der durch die bestehende Infrastruktur und die Arbeiten vor Ort gemildert wird.

Tabelle 5: Schätzungen der Projektkapitalkosten (C$M):

Start Erweiterung Unterhalt Schließung LOM Gesamt

Mine

Minenentwicklung (C$M) $98 - $10 - $108

Bergwerk Sonstige (C$M) $19 - $9 - $28

Bergbauausrüstung (C$M) $8 - $21 - $29

Zwischensumme Bergwerk (C$M) $125 - $40 - $166

Prozessanlage

Verarbeitung (C$M) $178 $30 $2 - $210

Erdarbeiten (C$M) $19 - $2 - $21

Werbung

Zwischensumme Verarbeitung (C$M) $197 $30 $4 - $231

Infrastruktur

Vor-Ort-Infrastruktur (C$M) $69 $10 $55 - $134

Offsite-Infrastruktur (C$M) $50 - $23 - $73

Zwischensumme Infrastruktur (C$M) $119 $10 $78 - $207

Direkte Mittel insgesamt (C$M) $442 $40 $122 - $604

Indirekt (C$M) $74 - $10 - $84

Direkt + Indirekt gesamt (C$M) $516 $40 $131 - $687

Kosten des Eigentümers (C$M) $30 - - - $30

Gesamt ohne Unvorhergesehenes (C$M) $546 $40 $131 - $717

Unvorhergesehenes Projekt (C$M) $47 - $9 - $56

Zwischensumme einschließlich Unvorhergesehenes (C$M) $592 $40 $140 - $773

Schließung (C$M) - - - $138 $138

Gesamt (C$M) $592 $40 $140 $138 $911

Anmerkung: Die Summen können aufgrund von Rundungen abweichen.

Betriebskosten

Im Vergleich zur PFS stiegen die Abbaukosten um 3,9 % auf 3,72 C$/t, was auf einen Anstieg des Dieselpreises und eine Zunahme der zur Tom-McKay-Speicheranlage transportierten PAG-Tonnen zurückzuführen ist, was teilweise durch eine Verringerung des erforderlichen Personalbestands im Bergbau ausgeglichen wurde.

Die Abbaukosten pro Tonne gefrästen Erzes sanken um 1 % auf 30,12 C$/t gefrästen Erzes, was auf einen Rückgang der Abraumquote und einen Anstieg der gefrästen Tonnen im Vergleich zur LOM zurückzuführen ist.

Die verfahrensbedingten Kosten für die LOM sanken um 7 % auf 16,91 C$/t gefräst, was auf einen höheren Mühlendurchsatz und einen geringeren Bedarf an Reagenzien zurückzuführen ist. Die Verwaltungs- und Vertriebskosten pro gefräster Tonne sanken um 32 % auf 4,20 C$/t gefräst, was auf die Optimierung des Personalbedarfs und einen Anstieg der gefrästen Tonnen zurückzuführen ist. Die gesamten Standortkosten pro Tonne sanken von C$55,01/t gefräst in der PFS auf C$51,24/t gefräst.

Die LOM-Gesamtbarwertkosten liegen bei 572 US$/oz AuEq, während die LOM-AISC bei 652 US$/oz AuEq liegen.

Tabelle 6: Betriebskosten pro gefräste Tonne

Betriebskosten pro Tonne

Bergbaukosten (C$/t gefräst) $30.12

Verarbeitungskosten (C$/t gefräst) $16.91

F&E-Kosten (C$/t gefräst) $4.20

Gesamtbetriebskosten (C$/t gefräst) $51.24

Finanzanalyse

Bei einem Goldpreis von 1.700 US$ und einem Wechselkurs von 0,76 C$:US$ ergibt sich für das Projekt ein Nettogegenwartswert (NPV) nach Steuern (5 %) von 1,4 Mrd. C$ und ein interner Zinsfuß (IRR) von 50,2 %, basierend auf einem effektiven Cash-Steuersatz von 32 %. Die Amortisation des Anfangskapitals beträgt 1 Jahr.

Tabelle 7: Wirtschaftlichkeit des Eskay Creek Projekts

Wirtschaft

NPV nach Steuern (5%) (C$M) $1,412

IRR nach Steuern 50.2%

Amortisationszeit nach Steuern (Jahre) 1.0

NPV nach Steuern / Anfangsinvestitionen 2.4

NPV vor Steuern (5%) (C$M) $2,094

IRR vor Steuern 59.5%

Amortisationszeit vor Steuern (Jahre) 0.99

NPV vor Steuern / Anfangsinvestitionen 3.5

Durchschnittlicher jährlicher Free Cash Flow nach Steuern (Jahr 1-9) (C$M) $293

LOM Freier Cash Flow nach Steuern (C$M) $2,110

Umwelt- und Genehmigungsaspekte

Für das Projekt zur Revitalisierung von Eskay Creek sind behördliche Genehmigungen erforderlich, darunter ein Zustimmungsbeschluss der Zentralregierung der Tahltan ("TCG"), eine Umweltverträglichkeitsprüfung auf Provinzebene (Environmental Assessment Certificate, EAC) gemäß dem BC Environmental Assessment Act und eine Entscheidung auf Bundesebene (Decision Statement) gemäß dem Impact Assessment Act. Die Entscheidung auf Bundesebene kann im Rahmen eines "Substitutionsverfahrens" erteilt werden, bei dem Bundesbehörden am BC-Verfahren teilnehmen. Nach Abschluss der Umweltverträglichkeitsprüfung können Bau- und Betriebsgenehmigungen in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften der Provinzen und des Bundes erteilt werden.

Das Projekt zur Revitalisierung des Eskay Creek ist in den Prozess der Umweltverträglichkeitsprüfung (BC Environmental Assessment Process) eingetreten und wird das oben erwähnte "Substitutionsverfahren" beantragen.

Eskay Creek wird voraussichtlich eine der Tagebau-Goldminen mit den geringsten Treibhausgasemissionen weltweit sein, mit einem durchschnittlichen Ausstoß von 0,20 t CO2 e/oz AuEq Produktion. Mehrere Faktoren tragen zu diesem niedrigen Wert bei, wie etwa die hochgradige Beschaffenheit der Lagerstätte und der Zugang zu sauberer, grüner Wasserkraft in der Nähe des Standorts.

Skeena hat sich zu einer weiteren Verringerung der Treibhausgasemissionen verpflichtet und arbeitet aktiv an mehreren Initiativen zur weiteren Verringerung der Emissionen, unter anderem:

- Elektrifizierung mobiler Bergwerksausrüstungen, einschließlich Schaufellader, Bohrer, Bagger, Mannschaftstransporter und Schneeräumgeräte oder Wasserstoffalternativen

- Elektrifizierung aller stationären Bergwerksausrüstungen, einschließlich der Pumpen zur Grubenentwässerung und der Grubenbeleuchtung usw.

- Umstellung der Heizung der wichtigsten Einrichtungen wie Gebäude, Lager, Verwaltungs- und Minenbüros, Anlagen und Laborgebäude von Propan auf Strom

- Elektrifizierung des Abfalltransports der Dieseltransporter und Umstellung auf Elektro-/Batteriebetrieb

Beziehungen zur Gemeinschaft

Das Projekt befindet sich auf dem nicht anerkannten Gebiet der Tahltan Nation und dem behaupteten traditionellen Gebiet der Tsetsaut/Skii Km Lax Ha Nation.

Eskay Creek unterhält seit langem Beziehungen zur Tahltan Nation. Frühere Betreiber unterhielten Vereinbarungen mit den Tahltan, die Bestimmungen für Ausbildung, Beschäftigung und Vertragsmöglichkeiten enthielten. Das Unternehmen ist seit 2016 im Tahltan-Territorium tätig und hat eine enge Arbeitsbeziehung mit der TCG aufgebaut. Skeena unterhält formelle Vereinbarungen mit der TCG, die die Kommunikation mit den Mitgliedern der Nation und die Betriebsgenehmigungen regeln.

Skeena steht in ständigem Kontakt mit Tsetsaut/Skii Km Lax Ha, die ihr Interesse an Geschäfts- und Vertragsmöglichkeiten im Zusammenhang mit dem Projekt bekundet haben.

Das geplante Gold-Silber-Konzentrat aus Eskay Creek soll über eine Autobahn zu einem nahe gelegenen Hafen transportiert werden. Der Transport wird durch die Nass und Nass Wildlife Areas (gemäß der Definition im Nisga'a Final Agreement) der Nisga'a Nation und durch das Gebiet der Gitanyow Nation führen. Skeena hat erste Gespräche mit dem Büro der Gitanyow Hereditary Chiefs und der Regierung der Nisga'a Lisims über die geplante zukünftige Nutzung dieser Anlagen geführt.

Projektchancen und Wertsteigerungen

Die FS 2022 zeigt deutlich, dass Eskay Creek ein wirtschaftlich tragfähiges Projekt und ein potenzieller Betrieb der ersten Stufe ist.

Weitere Möglichkeiten und nächste Schritte sind:

- Weitere Optimierung der Ressourcenmodellierung und der Minenplanung, wodurch die Selektivität des Abbaus verbessert werden soll, was sowohl den Gehalt als auch das Produktionsprofil des Projekts steigern könnte

- Einbeziehung der laufenden Explorationserfolge, einschließlich der kürzlich entdeckten Zonen 23 und 21A West, in den Minenplan, was die Lebensdauer der Mine verlängern dürfte

- Zusätzliche metallurgische Testarbeiten des Anbieters zur Optimierung des Eskay-Creek-Verfahrensablaufs mit Schwerpunkt auf der Vermahlung, was zu einer Verringerung des Mahlenergiebedarfs (OPEX) und der Größe der Mahlmühlen (CAPEX) führen soll

- Weitere Analysen der Anforderungen an den Umleitungstunnel zur möglichen Kostensenkung

- Eine Aktualisierung des Ressourcenmodells, um die zusätzlichen Bohrungen (seit September 2021) zu berücksichtigen, die den Minenplan des Projekts verbessern sollen

- Optimierung des Minenplans durch geometallurgische Modellierung auf der Grundlage verbesserter Kenntnisse des Erzkörpers bei Eskay Creek, was die Möglichkeiten der Erzvermischung verbessern und die Wirtschaftlichkeit des Projekts erhöhen dürfte

- Entwicklung alternativer Ausführungsansätze zur weiteren Reduzierung der Projekt-CAPEX und zur Verbesserung der Projektwirtschaftlichkeit

Über Skeena

Skeena Resources Limited ist ein kanadisches Bergbauexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Tahltan-Territorium im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia (Kanada) konzentriert.

Im Namen des Board of Directors von Skeena Resources Limited,

Walter Coles Jr.

CEO & Direktor

Kontaktinformationen

Anlegeranfragen: info@skeenaresources.com-

Telefon Büro: +1 604 684 8725

Website des Unternehmens: www.skeenaresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Qualifizierte Personen

In Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects ist Paul Geddes, P.Geo. , Senior Vice President Exploration and Resource Development, ist die qualifizierte Person für das Unternehmen und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Das Unternehmen hält sich bei der Durchführung, Dokumentation und Berichterstattung über die Explorationsaktivitäten auf seinen Projekten streng an die CIM Best Practices Guidelines.

Sheila Ulansky, P.Geo., Senior Resource Geologist bei SRK Consulting (Canada) Inc. ist eine unabhängige qualifizierte Person gemäß NI43-101 und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Frau Ulansky ist für die Mineralressourcenschätzung 2022 für das Projekt Eskay Creek verantwortlich.

Kevin Murray, P.Eng. , Process Engineering Manager bei Ausenco Engineering Canada Inc. ist eine unabhängige qualifizierte Person gemäß NI43-101 und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Murray ist für die Schätzung der Kapital- und Betriebskosten für die Verarbeitung, den Prozess und die Infrastruktur, die Finanzanalyse und das Marketing verantwortlich.

Ali Hooshiar, P. Eng. Geotechnical Engineer, Ausenco Engineering Canada, Inc. ist eine unabhängige qualifizierte Person gemäß NI43-101 und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Hooshiar ist für das standortweite geotechnische Programm, das Abraum- und PAG-Lager sowie das Wassermanagement der Abraum- und Gesteinslager verantwortlich.

Willie Hamilton, P.Eng. , Bergbauingenieur bei AGP Mining Consultants Inc. ist eine unabhängige qualifizierte Person gemäß NI43-101 und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Hamilton ist für die Berechnung der Mineralreserven, die Schätzung des Minenkapitals und der Betriebskosten sowie für die Überwachung des Minendesigns verantwortlich.

Peter Mehrfert, P.Eng. , Principal Process Engineer bei Ausenco, ist eine unabhängige qualifizierte Person gemäß NI43-101 und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Mehrfert ist für die Mineralverarbeitung und die metallurgischen Tests verantwortlich.

Vorsichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftige Leistung. Die Verwendung von Wörtern wie "antizipiert", "glaubt", "schlägt vor", "erwägt", "generiert", "zielt ab", "ist projiziert", "ist geplant", "erwägt", "schätzt", "erwartet", "wird erwartet", "potenziell" und ähnlichen Ausdrücken oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "werden", "könnten" oder "würden", können zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen zu den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie, zur Verarbeitungskapazität der Mine, zur voraussichtlichen Lebensdauer der Mine, zu den wahrscheinlichen Reserven, zu den geschätzten Kapital- und Betriebskosten des Projekts, zu den laufenden Kosten, zu den Ergebnissen von Testarbeiten und Studien, zu den geplanten Umweltverträglichkeitsprüfungen, zu den zukünftigen Metallpreisen, zu Metallkonzentraten sowie zu zukünftigen Explorations- und Erschließungsarbeiten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf wesentlichen Faktoren und/oder Annahmen, zu denen unter anderem die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Realisierung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Besteuerung, die Schätzung, der Zeitplan und der Umfang zukünftiger Explorations- und Erschließungsarbeiten, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, der Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und die hier und im MD& A des Unternehmens dargelegten Annahmen gehören.A für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, in der zuletzt eingereichten Zwischenbilanz und im Jahresinformationsblatt ("AIF") des Unternehmens vom 31. März 2022. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Umstände zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen dar und basieren notwendigerweise auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen als angemessen angesehen werden, jedoch keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich von den hier beschriebenen abweichen und unterliegen erheblichen betrieblichen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Risiken und Unsicherheiten. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auswirken können, zählen unter anderem: die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten verbunden sind, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen und anderen behördlichen Genehmigungen; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich Änderungen des Goldpreises und anderer wichtiger Variablen; Änderungen der Minenpläne und andere Faktoren, einschließlich Unfälle, Geräteausfälle, schlechtes Wetter und andere Verzögerungen bei der Projektdurchführung, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen; Umweltrisiken und unvorhergesehene Rekultivierungskosten sowie andere Risikofaktoren, die in der MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Jahr, in der zuletzt eingereichten Interim MD&A, im AIF vom 31. März 2022 und in den anderen regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapier- und Regulierungsbehörden in Kanada und den Vereinigten Staaten, die auf SEDAR unter www.sedar.com oder auf EDGAR unter www.sec.gov.

Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und/oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Vorsichtshinweis für U.S.-Investoren bezüglich der Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen

Die Mineralreserven und Mineralressourcen von Skeena, die in diesem Dokument enthalten sind oder auf die verwiesen wird, wurden gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") geschätzt, wie von den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden vorgeschrieben, die sich von den Anforderungen der US-amerikanischen Wertpapiergesetze unterscheiden. Die Begriffe "Mineralreserve", "nachgewiesene Mineralreserve", "wahrscheinliche Mineralreserve", "Mineralressource", "gemessene Mineralressource", "angezeigte Mineralressource" und "abgeleitete Mineralressource" sind kanadische Bergbauausdrücke, die gemäß NI 43-101 und den vom CIM Council verabschiedeten "CIM Definition Standards - For Mineral Resources and Mineral Reserves" des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM") (in der jeweils gültigen Fassung, die "CIM Definition Standards") definiert sind. Diese Standards unterscheiden sich erheblich von den Offenlegungsanforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission in Regulation S-K Subpart 1300 (die "SEC Modernization Rules") für Mineralgrundstücke. Skeena unterliegt derzeit nicht den SEC-Modernisierungsregeln. Dementsprechend kann sich die Offenlegung der Mineralisierung und anderer technischer Informationen durch Skeena erheblich von den Informationen unterscheiden, die offengelegt würden, wenn Skeena die Informationen gemäß den Standards der SEC Modernization Rules erstellt hätte.

Darüber hinaus sollten Investoren nicht davon ausgehen, dass ein Teil oder die Gesamtheit der Mineralressourcen von Skeena in Reserven umgewandelt wird. Diese Begriffe sind mit einer großen Unsicherheit hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Machbarkeit behaftet. Dementsprechend sollten Anleger nicht davon ausgehen, dass die von Skeena gemeldeten "gemessenen", "angezeigten" oder "abgeleiteten" Mineralressourcen wirtschaftlich oder rechtlich abbaubar sind oder sein werden. Darüber hinaus sind "abgeleitete Mineralressourcen" mit großer Ungewissheit hinsichtlich ihrer Existenz und mit großer Ungewissheit hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Machbarkeit behaftet. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil einer abgeleiteten Mineralressource" jemals in eine höhere Kategorie aufgewertet werden. Gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen dürfen Schätzungen von "abgeleiteten Mineralressourcen" nicht als Grundlage für Machbarkeits- oder Vormachbarkeitsstudien dienen, außer in seltenen Fällen, in denen dies gemäß NI 43-101 zulässig ist.

Aus diesen Gründen sind die hier dargestellten Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen und die damit zusammenhängenden Informationen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungspflichten gemäß den US-Bundeswertpapiergesetzen und den dazugehörigen Regeln und Vorschriften unterliegen.

Anhang A: Vergleich der wichtigsten Statistiken zwischen der PFS 2021 und der FS 2022

Wirtschaftliche Annahmen PFS FS

Basisfall zu PFS-Metallpreisen FS-Basisfall

Goldpreis (US$/oz) $1,550 $1,550 $1,700

Silberpreis (US$/oz) $22.00 $22.00 $19.00

Wechselkurs (US$/C$) 0.78 0.78 0.76

Abzinsungssatz (%) 5.0% 5.0% 5.0%

Enthaltene Metalle

Enthaltenes Gold (koz) 2,866 2,874 2,874

Enthaltenes Silber (koz) 80,197 75,538 75,538

Enthaltenes Goldäquivalent (koz) 4,005 3,946 3,718

Bergbau

Leben im Bergwerk 9,8 Jahre 9,0 Jahre 9,0 Jahre

Strip Ratio (Abfall:Erz) 8.0 7.5 7.5

Gesamtes abgebautes Material (ohne Wiederaufbereitung) (kt) 238,030 254,964 254,964

Gesamtes abgebautes Erz (kt) 26,419 29,911 29,911

Verarbeitung

Verarbeitungsdurchsatz (vor | nach Erweiterung) 2,9 Mtpa 3Mtpa | 3,7 Mtpa 3Mtpa | 3,7 Mtpa

Durchschnittlicher verwässerter Goldgehalt (g/t) 3,37 g/t 2,99 g/t 2,99 g/t

Durchschnittlicher verwässerter Silbergehalt (g/t) 94 g/t 79 g/t 79 g/t

Durchschnittlicher verwässerter Goldäquiv. Gehalt (g/t) 4,71 g/t 4,10 g/t 3,87 g/t

Produktion

Goldrückgewinnung 84.2% 84.2% 84.2%

Silber-Rückgewinnung 87.3% 88.3% 88.3%

LOM-Goldproduktion (koz) 2,448 2,419 2,419

LOM Silberproduktion (koz) 70,902 66,707 66,707

LOM Goldäquiv. Produktion (koz) 3,455 3,365 3,164

LOM Avg. Jährliche Goldproduktion (koz) 249 269 269

LOM Avg. Jährliche Silberproduktion (koz) 7,222 7,412 7,412

LOM Avg. Jährliche Goldäquiv. Produktion (koz) 352 374 352

Betriebskosten pro Tonne

Bergbaukosten (C$/t abgebaut) $3.58 $3.72 $3.72

Bergbaukosten (C$/t gefräst) $30.56 $30.12 $30.12

Verarbeitungskosten (C$/t gefräst) $18.22 $16.91 $16.91

F&E-Kosten (C$/t gefräst) $6.23 $4.20 $4.20

Gesamtbetriebskosten (C$/t gefräst) $55.01 $51.24 $51.24

Sonstige Kosten

Transport zur Schmelzhütte (C$/wmt) $146 $140 $140

Lizenzgebühr (NSR %) 2.0% 2.0% 2.0%

Cash Costs und All-in Sustaining Costs

LOM-Kosten (US$/oz Au) ohne Silbernebenprodukte $84 $193 $253

LOM-Cash-Kosten (US$/oz AuEq) Co-Produkt $509 $552 $572

LOM AISC (US$/oz Au) ohne Silbernebenprodukte $138 $298 $355

LOM AISC (US$/oz AuEq) Nebenprodukt $548 $629 $652

Ausgaben für Investitionen

Investitionen in die Vorproduktion (C$M) $487.9 $591.6 $591.6

Investitionen in die Erweiterung (C$M) $0 $39.7 $39.7

Nachhaltige Investitionsausgaben (C$M) $47.4 $140.3 $140.3

Abschluss (C$M) $92.4 $138.3 $138.3

Wirtschaft

NPV nach Steuern (5%) (C$M) $1,399 $1,255 $1,412

IRR nach Steuern 56% 46% 50%

Amortisationszeit nach Steuern (Jahre) 1.4 1.2 1.0

NPV nach Steuern / Anfangsinvestitionen 2.9 x 2.1 x 2.4 x

NPV vor Steuern (5%) (C$M) $2,174 $1,848 $2,094

IRR vor Steuern 68.3% 54.5% 59.5%

Amortisationszeit vor Steuern (Jahre) 1.3 1.1 1.0

NPV vor Steuern / Anfangsinvestitionen 4.5 x 3.1 x 3.5 x

Durchschnittlicher jährlicher freier Cashflow nach Steuern (Jahre $265 $269 $293

1-9)

(C$M)

LOM Freier Cash Flow nach Steuern (C$M) $2,118 $1,893 $2,110

Anhang B: FS MF2-Flussdiagramm

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67389/08092022_DE_Skeena.002.png

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67389

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67389&tr=1

