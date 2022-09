IRW-News: X1 Esports and Entertainment Ltd.: X1 Esports & Entertainment Ltd. erhält Zulassung für die Aufnahme zum Handel an der OTCQB in den USA

IRW-PRESS: X1 Esports and Entertainment Ltd.: X1 Esports & Entertainment Ltd. erhält Zulassung für die Aufnahme zum Handel an der OTCQB in den USA

X1 Esports & Entertainment Ltd. erhält Zulassung für die Aufnahme zum Handel an der OTCQB in den USA

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC - 9. September 2022 - X1 Esports and Entertainment Ltd. (X1 Esports oder das Unternehmen) (CSE: XONE - WKN: A3DQM2), ein Video Gaming- und Medienportfoliounternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien (die "Aktien") des Unternehmens zum Handel am OTCQB Venture Market zugelassen wurden.

Am 4. August 2022 begann das Unternehmen mit dem Handel an der OTC Pinks. Ab dem 12. September 2022 werden die Aktien des Unternehmens zum Handel am OTCQB unter dem Tickersymbol "XOEEF" zugelassen. Die Aktien des Unternehmens werden weiterhin an der Canadian Securities Exchange unter dem Symbol "XONE" gehandelt.

Mark Elfenbein, Chief Executive Officer von X1 Esports and Entertainment Ltd. kommentierte: "Die Notierung von X1 Esports and Entertainment Ltd. an der OTCQB ermöglicht einen leichteren Zugang für US-Institutionen und Privatanleger. Darüber hinaus wird die Notierung an der OTCQB voraussichtlich die Liquidität erhöhen und die Aktionärsbasis des Unternehmens verbreitern."

Über X1

Das Unternehmen ist ein esports-Portfoliounternehmen, das ein wachsendes esports-Franchise, RixGG, besitzt und betreibt. Das Geschäft des Unternehmens ist das wettbewerbsorientierte Spielen von Videospielen durch Teams um Geldpreise und die damit verbundenen Aktivitäten wie Merchandising und die Veranstaltung von Turnieren.

Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter www.X1Esports.com oder per E-Mail an info@X1Esports.com.

Im Namen des Unternehmens

Mark Elfenbein

Chief Executive Officer

mark@x1esports.com

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Die Verwendung der Worte "wird", "beabsichtigt" und ähnlicher Ausdrücke dient dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Auf solche zukunftsgerichteten Aussagen sollte man sich nicht zu sehr verlassen. Die tatsächlich erzielten Ergebnisse können aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken und Unwägbarkeiten sowie anderer Faktoren von den hierin enthaltenen Angaben abweichen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind, aber es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die kanadische Wertpapierbörse noch ihre Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der kanadischen Wertpapierbörse) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.