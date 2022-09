2 absurd günstige Wachstumsaktien!

The Motley Fool · 12.09.2022, 08:24 Uhr

Absurd günstige Wachstumsaktien gesucht? Günstige Wachstumsaktien konnte man in der jüngsten Vergangenheit viele entdecken. Der Tech-Ausverkauf bietet Anlegern eine immer größere Auswahl an wachstumsstarken Technologie-Aktien. Viele von ihnen wurden einfach blind ausverkauft. Andere wiederum zu Recht.

Charts zu den Werten im Artikel Alphabet A (Google)

Alibaba

Zwei absurd günstige Wachstumsaktien könnten derzeit Alphabet (WKN: A14Y6F) sowie der chinesische Monopolist Alibaba (WKN: A117ME) sein. Schauen wir mal kurz auf diese beiden Tech-Giganten.

Alphabet-Aktie

Der in Mountain View (Kalifornien) ansässige Technologiekonzern Alphabet hat sich über die letzten Jahrzehnte zu einem dominierenden Player im Online-Werbemarkt gemausert.

Angefangen hat alles mit der Google-Suchmaschine. Heute hat der Großkonzern noch deutlich mehr zu bieten. Hochprofitabel ist bereits das YouTube-Netzwerk, das gute Fortschritte macht, um dem aufsteigenden Rivalen TikTok Kontra zu bieten.

Noch nicht profitabel ist die Google Cloud, die im letzten Quartal immerhin schon Gesamtumsätze von über 6 Mrd. US-Dollar generierte. Hier agiert man als direkter Konkurrent von Microsoft.

Da Google für viele seiner Produkte kein Geld verlangt, könnte ein enormes Wertsteigerungspotenzial bestehen. Im letzten Quartal wurde bei der Google Cloud noch ein Verlust von 858 Mio. US-Dollar ausgewiesen.

Nicht zu vergessen bleibt das Geschäftssegment Sonstige Wetten (Other Bets). Es enthält unter anderem Technologien rund um selbstfahrende Automobile (Waymo), Internet-Infrastruktur (u. a. Google Fiber) oder Smart Home (u. a. Nest). Die sonstigen Wetten produzierten im zweiten Quartal 2022 einen Verlust von 1,7 Mrd. US-Dollar.

Das zweite Quartal 2022 verlief recht überzeugend. So konnte der Umsatz um 13 % auf fast 70 Mrd. US-Dollar gesteigert werden. Bereinigt um Fremdwährungseffekte belief sich das Wachstum sogar auf 16 %.

Das operative Ergebnis konnte hingegen auf einen Wert von 19,4 Mrd. US-Dollar leicht gesteigert werden. Die operative Marge fiel jedoch mit 28 % leicht schwächer aus als noch im Vorjahr (31 %).

Mit einem normalisierten Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 20 und einem Umsatzmultiplikator von 5 (Stand: 10.9.22, Reuters) ist die Alphabet Aktie gemessen am derzeitigen Wachstum nicht wirklich hoch bewertet.

Alibaba-Aktie

Werbung

Attraktiv bewertet sind auch die Anteilsscheine des chinesischen E-Commerce-Riesen Alibaba. Sie kann man aktuell zu einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,6 erwerben (Stand: 10.9.22, Reuters).

Der Amazon-Rivale hatte im letzten Quartal ein wenig Wachstumsprobleme. So blieb der Umsatz nur mit Mühe auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Umsatzrückgänge im E-Commerce-Geschäft (-1 %) konnten durch ein stark wachsendes Cloud-Segment (+10 %) aufgefangen werden. Hart traf es auch die Ertragsseite: Das operative Ergebnis sank um 19 % auf umgerechnet 3,7 Mrd. US-Dollar.

Langfristig könnte es jedoch wieder weiter aufwärtsgehen, sollten die Probleme mit COVID-19 in den Griff bekommen werden. Die Marktpositionierung erscheint extrem robust, auch wenn der chinesische Staat sich zusehends mehr Kontrolle über die Geschäftsgebaren der Internetkonzerne zu holen vermag.

Dies könnte wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe sein, warum die Alibaba-Aktie mit einem deutlichen Abschlag zu ähnlich aufgestellten Unternehmen wie Amazon gehandelt wird.

Der Artikel 2 absurd günstige Wachstumsaktien! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Alphabet. Suzanne Frey arbeitet als Führungskraft bei Alphabet und sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alphabet (A- & C-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2022