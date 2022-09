Dax vor US-Inflationsdaten zur Eröffnung höher erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge erneut höher starten.

Erfolge des ukrainischen Militärs hatten Anleger zum Wochenbeginn auf eine Wende im Ukraine-Krieg spekulieren lassen und den deutschen Leitindex um 2,4 Prozent auf 13.402 Punkte nach oben getrieben.

Charts zu den Werten im Artikel DAX Kursindex

DAX

Im Fokus der Anleger stehen die im Tagesverlauf anstehenden US-Inflationszahlen für August. "Sie sind der letzte große Datenpunkt, der noch Einfluss auf die Zinsentscheidung der Fed kommende Woche nehmen kann", betonte Commerzbank-Analystin Esther Reichelt mit Blick auf den Zinsentscheid der US-Notenbank am 21. September. Analysten erwarten im Schnitt eine Inflationsrate von 8,1 Prozent und damit einen weiteren Rückgang, nachdem sie im Juli leicht auf 8,5 Prozent gesunken war.

Zudem stehen die endgültigen Daten zu den deutschen Verbraucherpreisen im August an. Laut vorläufigen Ergebnissen lag die Inflationsrate bei 7,9 Prozent. Dabei wirkten Tankrabatt und 9-Euro-Ticket, die im September endeten, noch dämpfend auf den Preisauftrieb. Über die Stimmung deutscher Börsenprofis angesichts der hohen Inflation und der Gaskrise gibt der ZEW-Index Aufschluss. Das Barometer für die Einschätzung zur Konjunktur in den nächsten sechs Monaten dürfte sich Analystenschätzungen zufolge auf minus 60 Punkte von minus 55,3 Punkten das dritte Mal in Folge verschlechtern.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

13.402,27

Dax-Future

13.380,00

EuroStoxx50

3.646,51

EuroStoxx50-Future

3.640,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

Werbung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

32.381,34 +0,7 Prozent

Nasdaq

12.266,41 +1,3 Prozent

S&P 500

4.110,41 +1,1 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

28.590,87 +0,2 Prozent

Shanghai

3.272,72 +0,3 Prozent

Hang Seng

19.441,45 +0,4 Prozent

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)