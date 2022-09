DGAP-News: PERFORMANCE ONE AG: PERFORMANCE ONE AG: Analysten von AlsterResearch starten Coverage mit Empfehlung „Buy“ und Kursziel von 26 Euro

DGAP-News: PERFORMANCE ONE AG / Schlagwort(e): Research Update

PERFORMANCE ONE AG: Analysten von AlsterResearch starten Coverage mit Empfehlung „Buy“ und Kursziel von 26 Euro Mannheim, 13. September 2022 – Die Aktienanalysten von AlsterResearch haben ihre erste Studie zur PERFORMANCE ONE AG (ISIN: DE000A12UMB1) mit einer „Buy“-Empfehlung und einem Kursziel von 26,00 Euro veröffentlicht. Damit besteht laut dem Analysten Harald Hof ein Wertsteigerungspotenzial von über 90 % gegenüber dem aktuellen Kursniveau von 13,50 Euro. AlsterResearch sieht in der Aktie der PERFORMANCE ONE AG eine attraktive Gelegenheit, um am langfristigen Wachstumspotenzial eines strukturell wachsenden Marktes zu partizipieren. Mit seinem datengesteuerten Asset-Light-Ansatz wird das Unternehmen wahrscheinlich von diesem Wachstum profitieren. Hier erwarten die Analysten von AlsterResearch für das Unternehmen ein CAGR-Wachstum von 30 % (Jahre 2021 bis 2024e) und Renditen (>40 % bis 2024e), die mittelfristig die Kapitalkosten deutlich übersteigen. Die Analysten sehen die Grundlage für diese Entwicklung erstens in den digitalen Dienstleistungen der PERFORMANCE ONE, die das Kerngeschäft der Gruppe bilden und 2021 fast 100 % des Umsatzes ausmachten. Zweitens hat das Unternehmen zuletzt seine Aktivitäten auf datengetriebene, innovative Lösungen ausgerichtet und so die Basis für ein skalierbares Software-as-a-Service-Geschäftsmodell geschaffen. Im Rahmen seiner neuen Geschäftsaktivitäten entwickelt und vermarktet PERFORMANCE ONE eine eigene Business-Intelligence-Software namens BIGNITE und betreibt seit Ende 2021 eine Online-Plattform für psychologische Beratung namens couch:now. In diesen Innovation Products sieht AlsterResearch ein besonders starkes Wachstumspotenzial. Der Research-Bericht steht auf der Unternehmenswebseite www.performance.one im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung. Über PERFORMANCE ONE PERFORMANCE ONE begleitet führende Unternehmen erfolgreich in die digitale Zukunft. Das umfangreiche Portfolio an digitalen Services und Produkten reicht von entscheidungsunterstützenden Smart Data Analysen und effizientem Performance Marketing über die Schaffung von emotionalen Markenerlebnissen bis hin zum Aufbau einer zukunftsfähigen IT-Infrastruktur und eigener KI-basierter Geschäftsmodelle. In der Tochtergesellschaft E-Health Evolutions GmbH wird die KI-gestützte psychologische Online-Plattform couch:now realisiert. IR-Kontakt Frank Ostermair, Linh Chung

