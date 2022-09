Inflation erwischt die Wall Street auf dem falschen Fuss | Stream

Der überraschend starke Anstieg der Kernrate bei den Verbraucherpreisen schlägt Investoren in die Flucht. Eine Anhebung um 75 Basispunkten am 21. September ist gesetzt. Goldman Sachs vermutet, dass in den beiden darauf folgenden Sitzungen der Leitzins erneut um jeweils 50 Basispunkten angehoben wird. Das Kapitalmarkt sieht das Ende der Zinsanhebungen nun erst bei 4,35% im April/Mai des kommenden Jahres.



