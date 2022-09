ALPHABET - Aktie mit frischem Verkaufssignal

Alphabet Inc. (Class C) - WKN: A14Y6H - ISIN: US02079K1079 - Kurs: 105,310 $ (Nasdaq)

Die Alphabet-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 152,10 USD vom 02. Februar 2022 in einer starken Abwärtsbewegung. In deren Verlauf vollendete sie ein Doppeltop. Am 24. Mai notierte der Wert im Tief bei 102,20 USD und damit leicht unter dem rechnerischen Ziel aus dem Doppeltop.

Anschließend erholte sich die Aktie in einer bärischen Flagge bis fast an die Nackenlinie des Doppeltops bei 124,64 USD. Am 06. September bot die Unterkante der Flagge noch Halt. Gestern krachte der Wert aber nach einer Eröffnung mit einem Abwärtsgap zwischen 110,93 USD und 109,37 USD mit einer langen schwarzen Kerze unter die untere Begrenzung der Flagge bei heute 106,99 USD.

Weitere Verkaufswelle droht

Die Alphabet-Aktie kann sich zwar nach dem gestrigen Einbruch zunächst leicht erholen. Im Idealfall geht diese Erholung aber kaum über 106,99 USD hinaus. Anschließend könnte es zu einem neuen Abverkauf in Richtung 99,95-97,78 USD kommen. Dort liegt ein offenes Gap aus dem Februar 2021. Später könnte es sogar zu Abgaben bis in den Bereich des log. 61,8 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2020 bei 77,12 USD kommen.

Ein Kaufsignal, das mehrere Tage bis wenige Wochen tragen könnte, ergäbe sich erst mit einem Anstieg über die Widerstandszone zwischen 111,67-111,96 USD. In diesem Fall wäre eine Erholung in Richtung 124,64 USD möglich.

Fazit: Mit dem gestrigen Einbruch gab es in der Alphabet-Aktie ein neues Verkaufssignal. Dieses Signal könnte die Kursbewegung der nächsten Wochen prägen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)