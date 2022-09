ANALYSE-FLASH: HSBC hebt Pernod Ricard auf 'Buy' - Ziel erhöhte auf 212 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat Pernod Ricard von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 192 auf 212 Euro angehoben. Nach der Corona-Pandemie habe sich der weltweite Spirituosenmarkt gut erholt, schrieb Analyst Jeremy Fialko in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die mit der Pandemie einher gagangenen Wachstumseinbußen hätten die Hersteller wieder wettgemacht. Bei den Franzosen dürfte sich das Whiskey-Portfolio in den USA weiter gut entwickeln./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2022 / 11:55 / GMT

Charts zu den Werten im Artikel Pernod Ricard

HSBC

HSBC ADR

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2022 / 15:36 / GMT

Werbung

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------