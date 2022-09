DGAP-News: Rejuvenation Startup Summit 2022 gibt Programm und Redner bekannt

DGAP-News: Forever Healthy Foundation gGmbH / Schlagwort(e): Konferenz

Rejuvenation Startup Summit 2022 gibt Programm und Redner bekannt Berlin, Deutschland – 15. September 2022 – Die Forever Healthy Foundation hat heute das Programm und die vollständige Rednerliste des Rejuvenation Startup Summit 2022 bekannt gegeben. Der Summit findet vom 14. bis 15. Oktober 2022 im Radialsystem V in Berlin statt. Neben einer Reihe spannender Präsentationen von CEOs von Start-ups im Bereich Rejuvenation/Longevity bietet der Gipfel ein ganztägiges Start-up-Forum für Networking, Panels und Keynotes. Die Veranstaltung beginnt am Freitagmittag und endet am Samstagabend mit einer großen Abschlussfeier. Sie bietet reichlich Gelegenheit, mit einigen der vielversprechendsten Führungspersönlichkeiten auf diesem Gebiet in Kontakt zu treten, Erfahrungen auszutauschen und sich zu vernetzen, wie beispielsweise: Dobri Kiprov, Co-Founder und CSO von Lyfspn, das eine Pilotstudie zur Plasmapherese durchführt

Matthias Breugelmans, CEO von Elastrin, entwickelt Therapeutika, die verkalktem Gewebe und Organen wieder zu jugendlicher Funktionsfähigkeit verhelfen können

Chris Rinsch, CEO und Mitgründer von Amazentis, verfolgt die Verbesserung der Aktivität der Mitochondrien zur Optimierung der Muskelfunktion

Alex Blyth, CEO von LIfT BioSciences, arbeitet an einer zellulären Plattformtechnologie, welche Tumore unabhängig von ihrem Entstehungsort vernichten soll

James McCully, Mitgründer, und Alex Schueller, CEO von cellvie, ein Pionier der therapeutischen Mitochondrientansplantation

Yuri Deigin, CEO von Youth Bio, entwickelt Gentherapien zur Wiederherstellung eines jugendlicheren epigenetischen Profils mit Hilfe der partiellen Reprogrammierung

Mark Allen, CEO von Elevian, verfolgt die Wiederherstellung der jugendlichen Regenerationsfähigkeit zur Behandlung und Vorbeugung vieler altersbedingter Krankheiten

Mike Kope, CEO von Cyclarity, beugt altersbedingten Krankheiten wie Arteriosklerose, Herzinfarkt und Schlaganfall vor, indem er die Ursache bekämpft

Aaron Cravens, CEO von REVEL, eröffnet ein völlig neues Feld in der Behandlung von altersbedingten molekularen Schäden durch das Aufbrechen von vernetzten Kollagenfasern

Robin Mansukhani, CEO von Deciduous Therapeutics, entwickelt multiple Aktivierungsansätze zur Beseitigung seneszenter Zellen durch neuartige Immuntherapien

Rob Konrad Maciejewski, Mitgründer und CEO von Biolytica, bringt moderne Gesundheits-Daten-Analyse und personalisierte Longevity-Programme zusammen

Chris Shepard, CEO von Thymofox, verfolgt die Regeneration der Thymusdrüse zur Verbesserung der menschlichen Lebenserwartung

Pankaj Kapahi, Gründer und CEO von Juvify, verlängert die Lebensdauer durch Reduzierung der Advanced Glycation End Products (AGEs)

Vlad Vitoc, CEO von MAIA Biotechnology, entwickelt gezielte Krebstherapien

Felix Frueh, CEO von PAGE Therapeutics, entwickelt plattformbasierte Krebstherapien zur Verhinderung der Metastasierung und zur Verlängerung des Lebens von Krebspatienten

Joshua McClure, Gründer und CEO von Maxwell Bioscience, entwickelt neuartige Antiinfektiva

Lou Hawthorne, Gründer und CEO von NaNotics, entwickelt eine neue Medizinklasse

, entwickelt eine neue Medizinklasse Phil Newman, Gründer und CEO Longevity.Technology

Tobias Reichmuth, Gründungspartner von Maximon - The Longevity Company Builder

- The Longevity Company Builder Michael Sidler, Co-Founding Partner von Redalpine Venture Partners

Patrick Burgermeister, Partner bei Kizoo Technology Capital

Christian Angermayer, Gründer der Apeiron Investment Group, Mitgründer und Aufsichtsratsvorsitzender von Rejuveron und Cambrian Bio

, Mitgründer und Aufsichtsratsvorsitzender von und Brian Kennedy, Professor an der National University Singapur

Eric Verdin, CEO und Präsident des Buck Institute for Research on Aging Das vollständige Konferenzprogram mit über 40 führenden Rednern der Branche finden Sie auch auf unserer Website. Nehmen Sie an der weltweit größten Zusammenkunft von CEOs aus dem Bereich Longevity teil und besuchen uns auf dieser dynamischen Netzwerkveranstaltung. Die Konferenz bringt Startups und Longevity-Risikokapitalgeber zusammen, die das gemeinsame Ziel eint, Therapien zu entwickeln, die die gesunde menschliche Lebensspanne erheblich verlängern. Über den Rejuvenation Startup Summit 2022 Der Rejuvenation Startup Summit (Berlin, 14.-15. Oktober 2022), der von der Forever Healthy Foundation veranstaltet wird, ist eine lebendige Netzwerkveranstaltung, die die Entwicklung der Rejuvenation-Biotech-Industrie beschleunigen soll. Rejuvenation/Longevity Biotech ist ein neuer, aufstrebender Bereich der Medizin. Dieser zielt auf die Vorbeugung und Umkehrung von Alterskrankheiten ab, indem sie deren gemeinsame Ursache, den Alterungsprozess selbst, in Angriff nimmt. Rejuvenationtherapien zielen darauf ab, altersbedingte zelluläre Veränderungen wie molekularen Abfall, Verkalkung, Gewebeversteifung, Verlust der Stammzellenfunktion, genetische Veränderungen und beeinträchtigte Energieproduktion rückgängig zu machen oder zu reparieren. Der Rejuvenation Summit bringt Start-ups, Longevity-Investoren und Forscher zusammen, die an der Gründung eines Start-ups interessiert sind oder sich einem solchen anschließen möchten - alle mit dem Ziel, Therapien zu entwickeln, die die gesunde menschliche Lebensspanne erheblich verlängern. Weitere Informationen finden Sie unter www.forever-healthy.org/summit. Für Medien- bzw. Pressetickets wenden Sie sich bitte an: Frank Schueler, COO der Forever Healthy Foundation, fs@forever-healthy.org. Über Forever Healthy Forever Healthy ist Michael Greves humanitäre Initiative mit dem Ziel es Menschen zu ermöglichen ihre gesunde Lebensspanne ganz wesentlich zu verlängern. Zu den Projekten von Forever Healthy gehören die Evaluierung neuer Rejuvenation Therapien, die evidenzbasierte Aufbereitung des weltweiten medizinischen Spitzenwissens, die Finanzierung von anwendungsnaher Forschung zu den Ursachen des Alterns sowie die Ausrichtung der jährlichen Undoing Aging Conference und des Rejuvenation Startup Summits. Greves Risikokapitalfirma Kizoo, die erfolgversprechende Rejuvenation-Biotech-Startups finanziert, ist ebenfalls Teil der Initiative. Bislang hat Kizoo vierzehn Start-ups finanziert, die Forschung zu den Ursachen des Alterns in Therapien für die Anwendung beim Menschen umsetzen. Weitere Informationen unter: https://www.forever-healthy.org Medienkontakt für Forever Healthy Frank Schueler, Chief Operating Officer

fs@forever-healthy.org

