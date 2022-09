STARBUCKS - Käufer machen Druck

Starbucks Corp. - WKN: 884437 - ISIN: US8552441094 - Kurs: 92,700 $ (Nasdaq)

Die Starbucks-Aktie fiel am 12. Mai 2022 auf ein Tief bei 68,39 USD zurück. Danach bewegte sich die Aktie mehrere Wochen in einem symmetrischen Dreieck seitwärts. Am 15. Juli brach sie aus dem Dreieck nach oben aus.

Damit kam es zu einem Kaufsignal. Dieses Signal trug auch Früchte. Der Aktienkurs kletterte auf 89,93 USD. Nach einer Konsolidierung in einer bullischen Flagge kam es am 07. September zum Ausbruch aus dieser Flagge. Auf diesen Ausbruch hatte mein Kollege Rene Berteit in seiner Analyse STARBUCKS - Eine gute Aktie für´s Depot!? am 08. September hingewiesen. Gestern brach der Wert mit einer langen weißen Kerze über 89,93 USD aus und bestätigte damit den Aufwärtstrend der letzten Wochen.

Kaufwelle hat noch Potenzial

Das Chartbild der Starbucks-Aktie macht auf kurzfristige Sicht einen bullischen Eindruck. Mit dem gestrigen Anstieg wurde dies bestätigt. Die Rally kann kurzfristig noch zu weiteren Kursgewinnen gen 99,72 USD oder vielleicht sogar an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei 105,73 USD führen. Rücksetzer gen 89,93 USD könnten noch einmal Chancen für die Käufer mit sich bringen. Ein Rückfall unter 86,07 USD wäre aber ein schwerer Rückschlag für die Bullen. In diesem Fall würden Abgaben gen 80,00 USD und 75,73 USD drohen.

Fazit: Die Bullen sind auf kurzfristige Sicht klar in der Oberhand. Direkt Hinterherzuspringen macht allerdings wenig Sinn. Ein kleiner Rücksetzer würde bessere Chancen für Longpositionen bieten.

