Krypto Update: The Merge ist live, neue Adaptionen und Bitcoin Stabilität 🤑 | Börse Stuttgart

Hier prüfen, ob du von einem Datendiebstahl betroffen bist: https://sec.hpi.de/ilc/search?lang=de



Es wird mal wieder Zeit für ein Krypto-Update mit dem Krypto Experten Markus Miller. Heutige Themen sind die Adaptionsfortschritte, die gegensätzlich der Kurse durchaus positiv sind, so zum Beispiel bei Daimler. Des weiteren reden die Experten Markus Miller und Richy über News im Decentraland, Fidelity, die Mega-Kooperation von Black Rock, aber auch über die hohe Sicherheit der Bitcoin-Blockchain. Nicht zuletzt wird “the Merge”, das Update des Konsensverfahrens von Etherium von Proof of Work zu Proof of Stake thematisiert.



Timestamps:

00:00 ► Einleitung

03:10 ► Kursentwicklungen vs. Adaptionsfortschritte

24:30 ► Schweizer Bank eröffnet Decentraland-Filiale

29:15 ► Österreichische Post auf Decantraland

35:00 ► Fidelity

39:00 ►Black Rock: Mega-Kooperation

48:50 ► Binance kooperiert mit Mastercard

53:40 ►Daimler gründet Datenplattform auf Sidechain von Ethereum

1:08:10 ► 99% Stabilität der Bitcoin-Blockchain

01:15:50 ► Anzahl der Wholecoiner steigt

01:20:00 ► The Merge

01:50:40 ► Praxistipps

02:16:00 ► Achtung: Betrüger!



