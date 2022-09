Shell plc - Langfristtrend im Fokus

Wie ein Phoenix aus der Asche konnte sich die Shell-Aktie seit dem zyklischen Tief vom Oktober 2020 bei 9,86 EUR erholen. Die dynamische Rally seither brachte eine Rückeroberung der 200-Monats-Linie (akt. bei 24,06 EUR) und stellt nun eine ganz entscheidende Chartmarke zur Disposition. Gemeint ist der langfristige Abwärtstrend seit Beginn des Jahrtausends (akt. bei 27,94 EUR; siehe Chart). Zuletzt hatte die Bullen in diesem Dunstkreis der Mut verlassen. Dennoch sollten Anlegerinnen und Anleger derart lange Trends auf dem Radarschirm haben und beachten. Schließlich würde ein erfolgreicher Ausbruch für ein bemerkenswertes prozyklisches Investmentkaufsignal sorgen. Letzteres gilt umso mehr, da im Erfolgsfall die Kursentwicklung der letzten gut zweieinhalb Jahre darüber hinaus als sog. „V-Muster“ interpretiert werden kann. Gelingt der Befreiungsschlag, definiert das 2018er-Hoch bei 31,38 EUR ein erstes Anlaufziel, ehe im Anschluss das Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 37,95 EUR sogar wieder in den Fokus rückt. Auf der Unterseite bestehen dagegen Unterstützungen in Form der o. g. langfristigen Glättung bzw. des jüngsten Verlaufstiefs vom Juli (22,55 EUR).

Shell plc (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Shell plc

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

