Im Krisenmodus: US-Dollar hui, Gold pfui? | Börse Stuttgart | Inflation | Rezession

► Darum geht's im Video: Es herrscht schlechte Stimmung auf dem Parkett; Rezensions-und Inflationssorgen beeinflussen die Märkte enorm. Und (k)ein Boden in Sicht, oder? Während gerade in Europa die Situation momentan angespannt ist, kommen aus den USA jedoch positive Signale. Ist der US Dollar nun der sichere Hafen? Und wie hoch fällt die nächste Zinserhöhung in den USA aus? Auch der Ölpreis fällt ab, was auf die Rezessionsangst zurückzuführen ist. Warum die Korrektur aber schon zu Ende sein könnte - hier die Einschätzungen der Experten der BNP Paribas.



Timestamps:

00:00 ► Einleitung

00:35 ► Die Stimmung an den Märkten

03:17 ► Zinserhöhung in Sicht - geht die Fed tatsächlich so weit?

05:45 ►Goldpreis - wo wegen sicherer Hafen?

07:55 ► Ölpreis - ist die Korrektur beendet?

09:19► Most Actives - das handeln die Anleger



