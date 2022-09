NASDAQ 100: Düstere Vorzeichen

Seit Mitte August läuft beim US-amerikanischen Technologieindex NASDAQ 100 eine Korrekturphase, unglücklicherweise fällt diese fünfwellig aus, womit ein negativer Impuls für das Barometer etabliert worden ist. Gut möglich, dass demnächst und aufgrund der Zinsanhebung in den USA weitere Verluste in Richtung der Jahrestiefs auftreten.

Für gewöhnlich bedeuten steigende Zinsen eine Abkehr von Investoren aus Technologiewerten, dies könnte auch den NASDAQ 100 im Laufe dieser Woche und nach der FED-Sitzung am Donnerstag belasten und weitere Verluste zunächst auf die zentrale Unterstützung um 11.508 Punkten forcieren. Darunter wären weitere Abschläge in Richtung der Jahrestiefs bei 11.037 Zählern stark anzunehmen.

Einen kleinen Hoffnungsschimmer auf eine zwischenzeitliche Erholung in den Bereich von zunächst 12.170 und darüber an 12.198 Punkte schürt die am Freitag gestartete Gegenbewegung im Index. Eine rasche Rückeroberung des 50-Tage-Durchschnitts bei derzeit 12.542 Punkten wird dagegen nicht erwartet. Der Abfahrtsdruck dürfte angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung weiter hoch bleiben.

Wirklich konsistente Kursmuster gehen aus dem Kursverlauf der letzten Wochen nicht hervor, erst wenn größere Widerstände oder Unterstützungen nachhaltig getriggert werden, dürfte sich eine mittelfristige Signalanlage einstellen.