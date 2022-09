Scholz - Deutschland wächst in Not über sich hinaus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich zuversichtlich gezeigt, dass Deutschland die Energiekrise bewältigen wird.

"Unser Land hat die Kraft, in Notlagen über sich selbst hinauszuwachsen", sagte Scholz am Donnerstag bei einer Preisverleihung für ehrenamtliche Helfer der Initiative startsocial in Berlin. "Das werden wir auch im Herbst und Winter zeigen." Scholz wiederholte die Zusicherung, dass der Staat helfen werde, damit Menschen nicht angesichts stark steigender Energierechnungen überfordert würden. Details nannte er nicht.

