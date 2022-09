Value-Investing Webinar Aufzeichnung mit Frank Helmes

Unter Value Investing versteht man die Geldanlage auf lange Sicht, die sich an Substanzwerten ausrichtet. Ein "innerer Wert" ist daher maßgeblich und natürlich auch deren Bewertung.

Gerade vor dem aktuellen Hintergrund fallender Aktienmärkte kann man mit dieser Methode spannende Werte und Einstiege definieren. Genau das praktiziert Frank Helmes seit mehreren Jahren. Wir zeigen Ihnen auf, wie er vorgeht und geben in diesem Webinar vom 22. September 2022 einen Einblick in seine Datenbank, in der mehrere hundert Aktien verzeichnet sind.

