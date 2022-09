Chevron: Ölpreiseinbruch zieht Aktie mit

Es hätte so schön für die Chevron-Aktie laufen können, sofern das Papier den Horizontalwiderstand um 165,00 US-Dollar auch nachhaltig überwunden hätte. Dies ist allerdings misslungen, die Seitwärtsphase seit dem 25. Juli wurde zur Unterseite aufgelöst und hat nun ein kurzzeitiges Verkaufssignal aktiviert. Damit werden Rücksetzer zurück an die Sommertiefs sehr wahrscheinlich und würden sich für ein kurzfristiges Investment anbieten. Alles in allem hängt die Entwicklung des Wertpapiers jedoch stark von dem Ölpreis ab, die aktuellen Wirtschaftsdaten senden jedoch Schockwellen rund um den Erdball und dürften weitere Verluste nach sich ziehen.

Sommertiefs im Blick

Solange Chevron unterhalb des EMA 200 bei derzeit 148,11 US-Dollar notiert, sind zeitnahe Abschläge zunächst auf 141,50 und darunter schließlich die Julitiefs bei 132,54 US-Dollar sehr wahrscheinlich geworden und könnten für ein kurzzeitiges Short-Investment herangezogen werden. Die weitere Entwicklung muss an gegebener Stelle erneut ausgewertet werden. Um zurück zu den Hochs aus Juni zurückzukehren, muss allerdings der Widerstandsbereich um 165,00 US-Dollar zwingend geknackt wird.