VERTEX - Biotech-Aktie auf Messers Schneide

Vertex Pharmaceuticals Inc. - WKN: 882807 - ISIN: US92532F1003 - Kurs: 286,340 $ (Nasdaq)

Die Outperformance des Biotech-Titels Vertex war in den vergangenen Monaten mehrfach Thema auf dem GodmodeTrader, die Aufwärtsbewegung konnte ganz gut mit passenden Setups begleitet werden. Zuletzt lautete das Kursziel im Falle eines Flaggenausbruchs am 5. August 306,08 USD, es wurden im Hoch 305,95 USD. Seither korrigiert die Aktie. Wie sieht das Chartbild aktuell aus?

Geht das noch einmal gut?

Kurzfristig hat sich eine Range ausgebildet, wobei die Aktie im gestrigen Handel die untere Begrenzung testete. Dort zeigten sich die Bullen und leiteten eine Gegenbewegung ein. Allerdings bleibt der Kurs stark gedeckelt. Es lässt sich eine kurzfristige Abwärtstrendlinie einzeichnen, auch stellt sich eine Horizontale bei rund 292,75 USD den Bullen in den Weg. Ein Ausbruch über diese Marken würde für ein kleines Kaufsignal sorgen und Potenzial in Richtung 306,08 USD freisetzen. Doch erst über dieser Marke wären starke mittel- bis langfristige Kaufsignale aktiviert.

Verliert die Aktie dagegen an relativer Stärke und durchbricht den Kursbereich zwischen 277,20 und 275,26 USD, wäre mit einer Verkaufswelle in Richtung einer Kurslücke aus dem Juni bei 264,90 USD zu rechnen. Darunter liegt bei 261,65 USD auch aktuell der EMA200.

Fazit: Die Vertex-Aktie glänzt mit relativer Stärke. Doch auch solche Werte wird es in einem depressiven Markt früher oder später erwischen. Investierte Anleger achten zumindest auf Verkaufssignale. Starke Kaufsignale entstehen erst über 306,08 USD.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 7,57 8,77 9,38 Ergebnis je Aktie in USD 13,02 14,20 15,51 Gewinnwachstum 9,06 % 9,23 % KGV 22 20 18 KUV 9,7 8,4 7,8 PEG 2,2 2,0 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

