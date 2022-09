Dax auf Erholungskurs - Pfund weiter im Fokus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die jüngsten Kursrücksetzer rufen am deutschen Aktienmarkt Schnäppchenjäger auf den Plan.

Der Dax stieg zur Eröffnung am Dienstag um 0,9 Prozent auf 12.333 Punkte. "Dass das Jahrestief vom Freitag auch am gestrigen Nach-Wahl-Tag gehalten hat, kann als erstes kleines positives Zeichen gewertet werden", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners mit Blick auf den Rechtsruck nach der Parlamentswahl in Italien.

Nervosität herrschte weiterhin mit Blick auf den Kurs-Kollaps des Pfund Sterling zum Wochenstart. Die britische Landeswährung stabilisierte sich leicht und stieg auf über 1,07 Dollar, nachdem sie am Montag auf ein Rekordtief von 1,0327 Dollar abgestürzt war. "Solche Wechselkursschwankungen verschärfen das ohnehin schon prekäre Umfeld für die Unternehmen zusätzlich."

Bei den Unternehmen hoben die Aktien von Verbio ab. Die Titel schossen um bis zu zwölf Prozent nach oben, nachdem der Biotreibstoff-Anbieter mit einer Verdreifachung des operativen Gewinns ein Rekordergebnis vorgelegt hat. Verbio profitiert von den hohen Absatzpreisen für Biodiesel und Bioethanol und der gestiegenen Nachfrage nach Biokraftstoffen.

