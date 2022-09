MTU - Neue Shortchancen in Kürze?

MTU Aero Engines AG - WKN: A0D9PT - ISIN: DE000A0D9PT0 - Kurs: 156,400 € (XETRA)

Die MTU-Aktie markierte im Januar 2020 ein Allzeithoch bei 289,30 EUR. Danach stürzte die Aktie im Rahmen des Coronacrash auf ein Tief bei 97,76 EUR ab. Die anschließende Erholung führte die Aktie auf ein Hoch bei 221,00 EUR und schwenkte in eine Seitwärtsbewegung ein. Als untere Begrenzung dieser Bewegung diente das log. 38,2 % Retracement bei 163,59 EUR.

In der vorletzten Woche brach die Aktie aus dieser Seitwärtsbewegung nach unten aus. Gestern setzte der Wert auf einer unteren Begrenzung der Abwärtsbewegung seit Februar 2022 auf und startete zu einer kleinen Erholung.

Shortchance in Kürze

Die MTU-Aktie kann sich einige Tage erholen und in Richtung 163,59 EUR ansteigen. Allerdings wäre diese Bewegung wohl nur eine Erholung im Abwärtstrend. Anschließend könnte die Aktie wieder unter Druck geraten und in Richtung 129,55 EUR abfallen. Sollte der Wert allerdings wieder stabil über 163,59 EUR zurückkehren, dann wäre eine Erholung in Richtung 191 EUR und damit an den Abwärtstrend seit März 2022 möglich.

Fazit: Die MTU-Aktie hat in der vorletzten Woche ein mittelfristiges Verkaufssignal ausgebildet, das einige Wochen tragen sollte. Nach einer kleinen Erholung könnte es sogar zu neue Shortchancen kommen.

MTU Aero Engines AG

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)