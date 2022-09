Original-Research: HELMA Eigenheimbau AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: HELMA Eigenheimbau AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu HELMA Eigenheimbau AG Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AG ISIN: DE000A0EQ578 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 27.09.2022 Kursziel: 59,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck Insolvenz eines Subunternehmers zwingt HELMA zur Anpassung der Guidance - Auch Mittelfristziele dürften revidiert werden HELMA hat gestern nach Börsenschluss eine Umsatz- und Gewinnwarnung veröffentlicht. Insolvenz eines Subunternehmers: Hintergrund der Guidance-Senkung ist, dass ein bedeutender Subunternehmer des Konzerns einen Insolvenzantrag gestellt hat, wodurch sich die Fertigstellung diverser laufender Projekte verzögern wird. Dies führt nach Einschätzung des Vorstands auch dazu, dass sich ursprünglich noch für 2022 avisierte Umsätze in das Jahr 2023 verschieben. Demzufolge erwartet der Vorstand für das laufende Jahr nun einen Umsatz von 300 bis 320 Mio. Euro (zuvor: 360 Mio. Euro). Des Weiteren geht HELMA neben den fehlenden Deckungsbeiträgen von wesentlichen Kostensteigerungen aus und erwartet zu einem geringen Teil Säumniskosten gegenüber den betroffenen Kunden. Die Gewinnprognose für das laufende Jahr wurde daher auf ein EBT von 20 Mio. Euro (zuvor: 30 Mio. Euro) revidiert. Nicht zuletzt sieht das Unternehmen die Gefahr, dass der Auftragseingang im zweiten Halbjahr angesichts der aktuellen konjunkturellen Eintrübung unter Plan (FY 2022e: 350-360 Mio. Euro; H1: 197,4 Mio. Euro) liegen könnte. Baukonjunktur trübt sich auf breiter Front ein: Wenngleich die Guidance hinsichtlich des Auftragseingangs bereits einen Rückgang in H2/22 von rund 35 bis 39% erlaubt, verdeutlichen die Angaben HELMAs die aktuell massive Unsicherheit im Bausektor. So hat sich laut den gestern erschienenen Daten des ifo-Geschäftsklimaindex' die Lage im Bauhauptgewerbe im September erheblich eingetrübt (-6,8 Pkt. mom) und rangiert mit -21,6 Pkt. nun auf einem Jahrestief. Zudem zogen die Bauzinsen zuletzt wieder merklich an und bewegen sich bei 10-jähriger Zinsbindung mittlerweile am Jahreshoch bei knapp 3,5%, während sich Baumaterialien zum Teil um bis zu 50% gegenüber dem Vorjahr verteuerten. Zwar bietet HELMA der u.E. nach wie vor hohe Auftragsbestand (30.06.: 383,6 Mio. Euro) rechnerisch eine Visibilität von mehr als 12 Monaten, allerdings dürfte dieses Niveau in den nächsten Quartalen zunächst abschmelzen (MONe AE 2022e: 325,0 Mio. Euro; -27,2% yoy). Anpassung der Prognosen: Wenngleich HELMA infolge der Insolvenz des Subunternehmers im Wesentlichen von einer Erlösverschiebung ausgeht, nehmen wir unsere Prognosen sowohl für 2022 als auch die Folgejahre zurück. So sind weitere Projektverzögerungen u.E. nicht auszuschließen, wobei laut dem Vorstand kein "Dominoeffekt" zu befürchten ist. Allerdings gehen wir davon aus, dass die Anbindung eines neuen Subunternehmers nur zu verschlechterten Konditionen gelingt, während HELMA durch frühzeitige Projektvergaben vom allgemeinen Baukostenanstieg bislang einigermaßen verschont blieb. Auch die Mittelfristguidance (2024: Umsatz >400 Mio. Euro; EBT-Marge >10%) erachten wir daher im gegenwärtigen Umfeld als zu ambitioniert und sehen sie umsatzseitig nun erst in 2026 erreichbar. Zu betonen ist allerdings, dass HELMA mit einer anhaltend positiven Ertragslage (MONe EBT-Marge 2022: 6,6%) und einer Eigenkapitalquote von >30% weiterhin robust aufgestellt ist. Fazit: Die gesamtwirtschaftlichen Verwerfungen fressen sich zunehmend auch in den deutschen Wohnungsbau. Dies nagt u.E. substanziell an der Umsatz- und Ergebnisdynamik HELMAs und gefährdet die 2024er-Ziele. Wir reduzieren das Kursziel auf 59,00 Euro, erachten die Aktie insbesondere für Langfrist-Investoren aber weiterhin als kaufenswert. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/25527.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °