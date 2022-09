Börsen auf Talfahrt - "Stimmungswende liegt im Nirwana"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Wieder aufgeflammte Rezessionsängste und die mutmaßliche Sabotage an Erdgas-Pipelines in der Ostsee vertreiben Anleger aus den europäischen Finanzmärkten.

"Die Beschädigung der Infrastruktur drängt die Spannungen zwischen dem Westen und Russland in Richtung eines Punktes ohne Wiederkehr", warnte Analystin Ipek Ozkardeskaya von der Swissquote Bank. Eine Entspannung sei nicht in Sicht, weder auf politischer noch auf energiepolitischer Ebene.

Dax und EuroStoxx50 fielen am Mittwoch um jeweils ein knappes Prozent auf 12.036 beziehungsweise 3298 Punkte. Der Euro büßte zeitweise 0,6 Prozent ein und war mit 0,9534 Dollar so billig wie zuletzt vor 20 Jahren. Der Ausverkauf europäischer Staatsanleihen ging ebenfalls weiter. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen Bundestitel auf ein Elf-Jahres-Hoch von 2,352 Prozent. Gleichzeitig stieg der europäische Erdgas-Future in der Spitze um fast 15 Prozent auf 211 Euro je Megawattstunde.

In dieses Bild passte der überraschend deutliche Rückgang des GfK-Index, der die Kauflaune der deutschen Verbraucher widerspiegelt. Er markierte mit minus 42,5 Punkten ein Rekord-Tief. "Die Eiszeit bei der Verbraucherlaune wird anhalten, eine Stimmungswende liegt im Nirwana", sagte Alexander Krüger, Chef-Volkswirt der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe.

BOE-GELDSPRITZE VERSCHAFFT BRITISCHEN BONDS VERSCHNAUFPAUSE

Parallel dazu kündigte die Bank von England (BoE) Wertpapierkäufe an, um den Ausverkauf bei britischen Bonds zu stoppen. Die Rendite der zehnjährigen Gilts fiel daraufhin auf 4,096 Prozent, nachdem sie am Dienstag ein 14-Jahres-Hoch von 4,541 Prozent markiert hatte. Die erhoffte Beruhigung der Finanzmärkte könnte sich aber als trügerisch erweisen, warnte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. "Wir wissen nun, wo die Schmerzgrenze der BoE liegt." Der Markt wird sie ausreizen wollen.

Das Pfund Sterling schickte die BoE-Entscheidung auf eine Achterbahnfahrt. Bis zum frühen Nachmittag verlor die Währung ein Prozent auf 1,0621 Dollar. Sollte sich die Kursentwicklung nicht beruhigen, sei der nächste Schritt eine außerplanmäßige Zinserhöhung, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade.

TRÜBE AUSSICHTEN SCHICKEN STAHLWERTE AUF TALFAHRT

Am Aktienmarkt flogen vor allem Stahlwerte aus den Depots. Die Titel von AcrelorMittal, Thyssenkrupp oder Salzgitter brachen um bis zu zwölf Prozent ein, nachdem Analyst Luke Nelson von der Bank JPMorgan ein düsteres Bild der Branchenaussichten gezeichnet hatte. Steigende Kosten bei sinkenden Verkaufspreisen drückten auf die Margen. Die Ertragskraft werde voraussichtlich auf die Tiefs während der Corona-Rezession 2020 zurückfallen.

Steil abwärts ging es auch mit den Banken. Der europäische Branchen-Index fiel um 3,5 Prozent. Die Institute profitierten zwar von den steigenden Zinsen, sagte Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus RoboMarkets. "Aber die dadurch ausgelösten Verwerfungen am Devisenmarkt machen vieles davon wieder zunichte." Schlusslicht des Sektors war die Deutsche Bank mit einem Kursminus von sechs Prozent. Die US-Börsenaufsicht brummte dem Geldhaus und seiner Fondstochter DWS Millionenstrafen wegen Nutzung unerlaubter Kommunikationskanäle auf.

Die Papiere von Burberry legten dagegen 3,6 Prozent zu. Die Modefirma verpflichtete Daniel Lee als neuen Kreativ-Chef. Dieser könnte für Burberry neue Produkt-Kategorien wie Schuhe oder Handtaschen erschließen, kommentierte Analyst Luca Solca vom Vermögensverwalter Bernstein.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Hans Seidenstücker. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)