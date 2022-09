Öl- und Gasförderer - Nord-Stream-Vorfall sollte nicht verunsichern

Düsseldorf (Reuters) - Die Branche der Öl- und Gasförderer in Deutschland hat davor gewarnt, sich durch die Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines verunsichern zu lassen.

"Nach dem, was wir jetzt wissen, ist das irgendein Sabotageakt gewesen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG), Ludwig Möhring, am Mittwoch auf der "Handelsblatt Jahrestagung Gas 2022". Er glaube nicht, dass man das jetzt zum Anlass nehmen sollte, ein neues Risiko für die Öl- und Gasproduktion zu sehen. Das könne nicht die Basis für das Handeln sein. "Wenn wir über Sabotage in Europa jetzt reden müssten als Sicherheitsaspekt, da fallen mir eine Reihe von Industrien ein, die weit vor der Öl- und Gasproduktion kommen."

Möhrings Verband vertritt die Interessen von 78 Unternehmen, darunter Neptune Energy, Wintershall Dea und das Joint Venture von ExxonMobil und Shell, BEB. Die Unternehmen beschäftigen in Deutschland rund 7700 Mitarbeiter und erzielten hierzulande zuletzt einen Umsatz von 1,9 Milliarden Euro.

