Tarek Müller in der Kritik, aber der About You-Aktie bleibe ich treu

Viel zu lachen haben die Aktionäre von About You (WKN: A3CNK4) aktuell nicht. Seit Jahresanfang stürzte der Kurs um satte 75,4 % zu Boden. Heute bekommen wir das Papier für glatte 5,00 Euro (Stand aller Daten: 26. September 2022). Seit dem Börsengang im Sommer 2021 ist das Minus sogar noch fetter. Das siehst du im folgenden Chart.

Quelle: TIKR.com

Wie stark ist About You wirklich? Und ist die Aktie zum aktuellen Kurs ein interessantes Investment?

Hilfe! Black Friday kommt

Ich sprach in den vergangenen Tagen mit ein paar Insidern der Branche. Und was sie mir sagten, erschreckt teilweise. Ich habe den Eindruck, die halbe Branche mache sich gerade ins Hemd. Grund sind die Aussichten auf das Geschäft zum Black Friday und zu Weihnachten. Beide Phasen könnten diesmal extrem schwache Umsätze bringen.

Einige Händler sitzen derzeit auf vollen Lagerbestände, weil sie im Frühjahr aufgrund der Probleme in China zu viel Gebrauchsgut bestellt hatten. Nur Luxus scheint derzeit wirklich zu laufen.

Tarek Müller schwächelt

Lange war ich absolut überzeugt vom CEO. Doch zumindest in der Außendarstellung zeigt er mittlerweile Schwächen. Anstatt die Stärken seines Geschäftsmodells in die Öffentlichkeit zu tragen, sorgt er privat für Schlagzeilen. Im Juli etwa musste Müller 80.000 Euro Geldstrafe zahlen, weil er betrunken mit einem E-Roller unterwegs war. Unnötig!

Jetzt hoffe ich, dass das Setting innerhalb der Otto-Gruppe wieder für Sicherheit sorgen kann. Benjamin Otto, Enkel des Otto-Gründers und Otto-Aufsichtsrat, hält Anteile über die Gesellschaft für Handelsbeteiligung. Hannes Wiese ist Mitgründer, Co-CEO Operations und Finance sowie Mitglied des Vorstandes. Er arbeitete zuvor unter anderem als Senior Berater bei Roland Berger Strategy Consultants. Bei der Otto Group war er als Leiter der Strategieabteilung des Konzerns tätig. Ich sehe ihn als das finanzielle Mastermind im Hintergrund.

Das About You-Management erkennt die Probleme

Lange wurde gute Laune verbreitet. Jetzt erkennen Tarek Müller und sein Team langsam den Ernst der Lage und passen ihre Prognose an. Das Umsatzwachstum peilen sie nun in einer Spanne von 10 bis 20 % gegenüber dem Vorjahr an. Das wären zwischen 1,9 und 2,1 Mrd. Euro. Das bereinigte EBITDA soll bei -140 bis -120 Mio. Euro landen. Die Marge ist damit weiterhin tiefrot. Den Break-even auf Basis des bereinigten EBITDA will About You im Geschäftsjahr 2023/2024 erreichen.

Am starken USP ändert sich nichts

Die Hamburger betreiben Mode- und Lifestyle-E-Commerce-Plattformen in Europa, insbesondere eine eigene App und einen Mode-Online-Shop für verschiedene Marken. Auch als Dienstleister ist About You stark.

Das Hamburger Unternehmen bietet eine technische Cloud, in der Modemarken ihre eigenen Shops aufsetzen können. Zudem können andere Händler über den Marktplatz von About You Ware verkaufen. Damit nimmt About You ihnen die technische Hürde und bietet ihnen gleichzeitig die inhaltliche Expertise im Bereich Mode.

Die About You-Aktie hat Potenzial

Sicherlich: Die aktuelle Stimmung ist mies und About You trat jetzt auch schon in so manche Fettnäpfchen. Die Lehrjahre sind hart. Dennoch bleibt es ein spannendes Unternehmen mit Wachstumsmusik. Zudem ist die Bilanz sehr solide. About You hat Netto-Cash in Höhe von 311 Mio. Euro und damit viel trockenes Pulver, um Wachstum zu finanzieren.

Werbung

Jetzt panisch auszusteigen, halte ich für falsch. Zum aktuellen Kurs liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei gerade einmal 0,5. Wer langfristig investiert, kann mit About You also noch viel Freude haben.

Der Artikel Tarek Müller in der Kritik, aber der About You-Aktie bleibe ich treu ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Henning Lindhoff besitzt Aktien von About You. The Motley Fool empfiehlt About You.

Motley Fool Deutschland 2022