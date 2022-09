EQS-News: DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2022

EQS-News: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2022



30.09.2022 / 10:00 CET/CEST

DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2022 Provisionserträge aus dem Marketing Service wachsen deutlich

Konzerngewinn im ersten Halbjahr steigt wiederholt und liegt bei EUR 2,0 Mio.

DF-Gruppe bleibt optimistisch und geht weiter von einem starken Geschäftsjahr 2022 aus Grünwald, 30. September 2022 – Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) hat heute den Halbjahresabschluss 2022 veröffentlicht. Das Geschäftsvolumen in den Bereichen Marketing Service und Forfaitierung konnte im Berichtszeitraum deutlich gesteigert werden. Besonders der Bereich Marketing Service hat mit Provisionserträgen in Höhe von EUR 4,5 Mio. (H1 2021: EUR 3,5 Mio.) wesentlich zu den transaktionsbezogenen Gesamterträgen von insgesamt EUR 5,3 Mio. (H1 2021: EUR 4,3 Mio.) beigetragen. Darüber hinaus wurden Erträge aus dem wiederbelebten Forfaitierungsgeschäft und dem neu in das Produktportfolio aufgenommenen Factoring-Geschäft generiert. Das Rohergebnis verbesserte sich im ersten Halbjahr 2022 auf EUR 4,9 Mio. (H1 2021: EUR 4,1 Mio.). Dieses Wachstum resultiert vor allem aus den gestiegenen Provisionserträgen sowie den Erträgen aus dem wiederbelebten Forfaitierungsgeschäft. Deshalb konnte das Ergebnis vor Steuern deutlich um 30 % von EUR 2,3 Mio. im ersten Halbjahr 2021 auf EUR 3,0 Mio. im Berichtszeitraum gesteigert werden. Das Konzernergebnis nach Steuern verbesserte sich in diesem Zeitraum von EUR 1,6 Mio. auf EUR 2,0 Mio. Dr. Behrooz Abdolvand, Vorstandsvorsitzender der DF Deutsche Forfait AG: "Die Geschäftsentwicklung des ersten Halbjahres 2022 ist sehr zufriedenstellend und hat unsere Erwartungen spürbar übertroffen. Für das Gesamtjahr bestätigen wir unsere erst kürzlich angehobene Prognose und gehen für das laufende Geschäftsjahr von einem starken Anstieg des Rohergebnisses sowie des Konzernergebnisses vor Steuern aus.“ Der Halbjahresbericht 2022 der DF Deutsche Forfait AG steht auf der Website des Unternehmens unter https://www.dfag.de/investor-relations/publikationen/ zur Verfügung. Über die DF-Gruppe Die DF-Gruppe ist ein Spezialist für Außenhandelsfinanzierung mit Fokus auf die Regionen Naher und Mittlerer Osten sowie Osteuropa. Dabei konzentriert sich die DF Deutsche Forfait auf die Branchen Nahrung, Pharma, Healthcare, Industrie, Energie und Infrastruktur. Mit ihrer umfangreichen Finanzerfahrung, ihrem ausgeprägten Netzwerk und ihrer umfassenden Compliance-Expertise bietet die DF-Gruppe Exporteuren, Importeuren, Industrieunternehmen, Banken und Finanzdienstleistern die jeweils passende Finanzierungslösung. Kontakt: DF Deutsche Forfait AG Nördliche Münchner Straße 9c

82031 Grünwald

T +49 89 21551900-0

F +49 89 21551900-9 E investor.relations@dfag.de http://www.dfag.de Investor Relations / Presse: Stefanie Eberding T +49 221 9737661

E investor.relations@dfag.de

