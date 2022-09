EQS-News: Semodu AG: Fortgesetzter Wachstumspfad nach erfolgreicher Erstnotiz - Erstmalige Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichtes der SEMODU AG zum Stichtag 30. Juni 2022

EQS-News: Semodu AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Semodu AG: Fortgesetzter Wachstumspfad nach erfolgreicher Erstnotiz - Erstmalige Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichtes der SEMODU AG zum Stichtag 30. Juni 2022



30.09.2022 / 13:57 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SEMODU AG erwirtschaftet im ersten Halbjahr 2022 einen Jahresüberschuss idH von TEUR 40.95.

Trotz weltwirtschaftlicher Verwerfungen positive Aktienkursentwicklung seit Erstnotiz an der Münchner Wertpapierbörse (+46% - Stichtag 29 September 2022, 14:01 MEZ).

SEMODU AG strebt weiterhin danach das neu akquirierte Projektvolumen im Jahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2021 zu steigern. Während die Covid-19 Pandemie mehr und mehr in den Hintergrund rückte, war das 1. Halbjahr 2022 zunehmend überschattet vom Krieg in der Ukraine. Als unmittelbare globale Auswirkungen zeichneten sich weiterhin länger anhaltende Lieferengpässe, eine stark gestiegene Inflation, ein geringeres Wirtschaftswachstum im Euro-Raum und Verwerfungen auf den Finanzmärkten ab.



„Steigende Energiekosten führen zwar zu einer massiven Teuerung, haben aber auch zur Folge, dass bevorzugt ESG-konforme Quartiersentwicklungen sowie Neubauten, die über autarke Energiequellen verfügen, nachgefragt werden.“, sagt Frank Talmon l‘Armée, Vorstand der SEMODU AG und sieht somit die unternehmerischen Entwicklungen als Bestätigung des strategischen Imperativs der Nachhaltigkeit.



Aufgrund der Geschäftstätigkeit der SEMODU AG mit Schwerpunkt modulares Bauen, besteht im Vergleich zum konventionellen Bau ein grundsätzlicher Wettbewerbsvorteil, der sich im Umfeld des schwieriger werdenden Marktes verstärkt auswirken könnte. Insbesondere der reduzierte Ressourceneinsatz, wie auch ein geringerer Personaleinsatz in der Fertigung können hierbei voraussichtlich zu Kostenvorteilen führen und die Wettbewerbsposition der SEMODU AG stärken. Derzeit befinden sich die Projekte der SEMODU AG jeweils in einer Projektphase, die es ermöglicht abwartend auf die derzeitigen Marktentwicklungen zu reagieren.



Risikomanagement ist für die SEMODU AG weiterhin ein integraler Bestandteil der Strategie und aller Geschäftsprozesse. Trotz widriger Marktumstände sowie anhaltender (inter-)nationaler Herausforderungen, blickt die SEMODU AG vorsichtig optimistisch in die Zukunft.



Weitere Informationen über SEMODU finden Sie unter:

Kontakt: Benedict Heidbüchel, LL.M.

Head of Investor Relations

SEMODU AG

Phone +49 1590 1798 785

investor-relations@semodu.com Während die Covid-19 Pandemie mehr und mehr in den Hintergrund rückte, war das 1. Halbjahr 2022 zunehmend überschattet vom Krieg in der Ukraine. Als unmittelbare globale Auswirkungen zeichneten sich weiterhin länger anhaltende Lieferengpässe, eine stark gestiegene Inflation, ein geringeres Wirtschaftswachstum im Euro-Raum und Verwerfungen auf den Finanzmärkten ab.„Steigende Energiekosten führen zwar zu einer massiven Teuerung, haben aber auch zur Folge, dass bevorzugt ESG-konforme Quartiersentwicklungen sowie Neubauten, die über autarke Energiequellen verfügen, nachgefragt werden.“, sagt Frank Talmon l‘Armée, Vorstand der SEMODU AG und sieht somit die unternehmerischen Entwicklungen als Bestätigung des strategischen Imperativs der Nachhaltigkeit.Aufgrund der Geschäftstätigkeit der SEMODU AG mit Schwerpunkt modulares Bauen, besteht im Vergleich zum konventionellen Bau ein grundsätzlicher Wettbewerbsvorteil, der sich im Umfeld des schwieriger werdenden Marktes verstärkt auswirken könnte. Insbesondere der reduzierte Ressourceneinsatz, wie auch ein geringerer Personaleinsatz in der Fertigung können hierbei voraussichtlich zu Kostenvorteilen führen und die Wettbewerbsposition der SEMODU AG stärken. Derzeit befinden sich die Projekte der SEMODU AG jeweils in einer Projektphase, die es ermöglicht abwartend auf die derzeitigen Marktentwicklungen zu reagieren.Risikomanagement ist für die SEMODU AG weiterhin ein integraler Bestandteil der Strategie und aller Geschäftsprozesse. Trotz widriger Marktumstände sowie anhaltender (inter-)nationaler Herausforderungen, blickt die SEMODU AG vorsichtig optimistisch in die Zukunft.Weitere Informationen über SEMODU finden Sie unter: https://semodu.com/investor-relations/ Kontakt: Benedict Heidbüchel, LL.M.Head of Investor RelationsSEMODU AGPhone +49 1590 1798 785

30.09.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com