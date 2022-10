Aktien New York: Starker Oktober-Auftakt

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem schlechtesten September seit zwei Jahrzehnten sind die US-Aktienmärkte mit deutlichen Gewinnen in die neue Börsenwoche und den Oktober gestartet. Nach der Bekanntgabe frischer US-Konjunkturdaten bauten die Leitindizes ihren anfänglichen Vorsprung noch aus. "Der Markt ist überverkauft, und die Stimmung ist extrem negativ, sodass es jederzeit zu einer Erholung kommen kann, sogar zu einer deutlichen, bemerkte Matt Maley, Chefmarktstratege bei Miller Tabak + Co.

Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 2,09 Prozent auf 29 326,16 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,93 Prozent auf 3654,86 Zähler nach oben. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 gewann 1,48 Prozent auf 11 133,10 Punkte./edh/he