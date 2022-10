AT&T kündigt Dividende an

Der amerikanische Telekommunikationskonzern AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, NYSE: T) will eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,2775 US-Dollar an die Aktionäre ausschütten. Die Zahlung erfolgt am 1. November 2022 (Record day 10. Oktober 2022).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden damit 1,11 US-Dollar ausgeschüttet. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 15,34 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 7,24 Prozent (Stand: 29. September 2022).

Im April 2022 schloss AT&T die Verschmelzung seiner Film- und Fernsehsparte WarnerMedia mit dem TV-Unternehmen Discovery ab. Das neu formierte Unternehmen notiert seitdem als eigenständige Firma unter dem Namen Warner Bros. Discovery (ISIN: US9344231041, NASDAQ: WBD) an der Börse. Der Fokus von AT&T liegt seit der Ausgliederung wieder auf dem Kerngeschäft Telekommunikation, wie dem Angebot von mobilen und Festnetz-Telefondiensten und dem Ausbau des 5G-Netzes. Im zweiten Quartal (30. Juni) 2022 lag der Umsatz bei 29,64 Mrd. US-Dollar nach 35,74 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor, wie am 21. Juli berichtet wurde. Der Betriebsgewinn (EBITDA) auf bereinigter Basis lag bei 10,33 Mrd. US-Dollar nach 11,93 Mrd. US-Dollar im Vorjahr.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 17,38 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 109,31 Mrd. US-Dollar (Stand: 29. September 2022).

Redaktion MyDividends.de