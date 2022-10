Monument Re gibt Fusion von AME Life Lux S.A. mit Monument Assurance Luxembourg S.A. bekannt

Monument Re teilte heute mit, dass die AME Life Lux S.A. nach Erhalt der behördlichen Genehmigung durch die luxemburgische Versicherungsaufsicht mit der Monument Assurance Luxembourg S.A. fusionieren wird. Somit wird die Monument Assurance Luxembourg S.A. nach der Verschmelzung die einzige Rechtspersönlichkeit von Monument Luxembourg sein.

Monument Re Limited ist ein Rückversicherer und Asset-Konsolidierer mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Akquisition und Verwaltung von Portfolios oder Direktversicherern in Europa. Monument Re unterhält eine Niederlassung auf Bermuda, das ebenso wie die Schweiz vollständig der Richtlinie Solvency II unterliegt. Die Monument Re Group ist zudem über ihre Tochtergesellschaften in Belgien, Irland sowie auf der Isle of Man, in Guernsey und Luxemburg sowie über Niederlassungen in Spanien, Italien und Deutschland tätig. Jede Einheit unterliegt den lokalen Vorschriften, und Monument Re untersteht der Gruppenaufsicht durch die Bermuda Monetary Authority.

Monument Assurance Luxembourg S.A. ist eine vollständig zugelassene luxemburgische Lebensversicherungsgesellschaft, die der Aufsicht des Commissariat aux Assurances unterliegt und Niederlassungen in Spanien, Italien und Deutschland unterhält. Sie verfolgt die Strategie, durch Portfolioübertragung oder Direktkauf bestehende garantierte und verbundene Portfolios in Luxemburg, Italien und Spanien zu erwerben.

Werbung

Weitere Informationen:

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.monumentregroup.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220929005946/de/

Fiona Davies unter info@monumentregroup.com, +1(441) 400-9300